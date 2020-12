¡No lo imites ni lo intentes! Youtuber salta de un puente para un video viral y acaba con el cráneo fracturado

NO IMITES NI INTENTES ESTE ACTO, YA QUE ES TANTO LETAL COMO UNA CLARA VIOLACIÓN A LA LEY. En lo que muchos pueden describir como una maniobra para obtener visitas a su canal de YouTube, un imprudente joven de Estados Unidos hizo noticia al saltar desde lo más alto de un puente al río que cruza y sobrevivir de milagro con una fractura de cráneo.



Saa Emmanuel Fomba es el nombre del protagonista de las imágenes grabadas en Austin, Texas, cerca del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day como se le conoce en inglés). El muchacho fue visto ascendiendo por el puente Pennybacker hasta llegar finalmente a la cima y arrojarse a las aguas del río Colorado animado por la persona que lo grababa a lo lejos.



Después de unos segundos, Fomba emerge en la superficie, pidiendo ayuda a una de las embarcaciones que se encontraban cerca. El video viral corta a otra toma del joven tendido sobre el suelo, agarrándose la cabeza, mientras era atendido por unos paramédicos que arribaron al lugar alertados por una llamada de emergencia, reportó CBS Austin.



Posteriormente, Fomba se grabó a sí mismo en una cama de hospital, diciendo que lucía ’muy raro’ y asegurando que sufrió una fractura de cráneo producto del salto, ’que sangraba un poco’ y que tenía un tubo que atravesaba su pecho. Si bien el video viral recibió innumerables críticas, el youtuber aseguró que no lo hizo para ’aumentar las visitas a su canal’.



’No quise salir y tirarme de un j*dido puente. Tengo un ego j*didamente grande, y sé de lo que soy capaz. Afortunadamente, tenía una motivación, no de saltar de un puente para ufanarme y decir que hagan lo mismo, sino de que encuentren algo que los motive a salir a perseguir sus propios sueños. Y eso es todo’, se justificó.



