No lucrar con la compra de vacunas, exige CCE Guerrero a estados e iniciativa privada

ACAPULCO, Gro., 23 de enero del 2021.- El Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero respaldó la autorización del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que los 32 estados del país, así como las empresas privadas, puedan adquirir y aplicar la vacuna contra el Covid-19, siempre y cuando se cumpla con la normatividad que se ha dispuesto.

Así lo expresó en entrevista el empresario y presidente del CCE, Joaquín Badillo Escamilla, quien exigió a quienes estén en condiciones de realizar ese tipo de compras, ’que ponderen, primero que nada, la relevancia de este virus que ha causado muchas muertes y que no pretendan por ningún motivo, ni siquiera pase por sus mentes, el hecho de querer vender o sacar provecho de una situación tan complicada’.

Jacko Badillo apuntó que la decisión de López Obrador ’hay que verla de manera positiva’, al destacar el hecho de que somos alrededor de 130 millones de mexicanos, y que para vacunarlos a todos ni siquiera alcanzaría toda la producción existente del antídoto, sin olvidar que es una pandemia mundial y todos los países están adquiriendo las vacunas.

En ese sentido, celebró que la autorización presidencial considere reglas que tienen que cumplirse ’para que se tenga identificado quiénes las van a adquirir, que no haya duplicidades, que no se preste, incluso, a temas político electorales, en donde a lo mejor algunos de los estados anuncien con bombo y platillo que van a adquirir las vacunas, para que su población esté, digamos, contenta, pero resulta que no hay contrato y nada más fueron palabras y no hay seriedad en la propuesta’.

Dijo que debe apelarse ’al sentido humano y a la sensibilidad, ojalá que haya quienes puedan adquirirla y sobre todo puedan proporcionarla al que menos tiene, sin fines de lucro y con ganas de ayudar a México, a Guerrero y por supuesto Acapulco’, concluyó.