No más propaganda política en uniformes y útiles escolares

Prohibir el uso de logotipos en uniformes, útiles escolares y calzado deportivo que se entregan gratuitamente, protege los derechos de niños, niñas y adolescentes de no ser utilizados para portar propaganda y además se reducen costos en la elaboración de los mismos.



Ello lo afirmaron diputadas y diputados de la Comisión de Educación Pública y Cultura al hablar a favor del dictamen que elaboraron y que establece tales prohibiciones y que fue aprobado por mayoría en la sesión virtual de este jueves.



La presidenta de esta comisión, Flor Emilia Guerra Mena, aseguró que el Ejecutivo estatal actual sigue desviando recursos públicos, evidentemente en beneficio propio, como lo es su campaña de promoción personal y a costa de programas públicos, como lo es el de uniformes y útiles escolares.



Ello, subrayó, en violación, el colmo, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente en relación a su libertad y convicciones en términos de la ley específica.



El logotipo Calidad Puro Sinaloa, afirmó, resulta idéntico al eslogan utilizado en la campaña de Quirino Ordaz a la gubernatura en 2016.



Además, recordó que sigue vigente el Decreto 241 publicado el 29 de noviembre de 1958, mediante el cual el Congreso del Estado declaró Escudo Oficial de Sinaloa al proyecto del mismo elaborado por el artista Rolando Arjona.



’El artículo segundo de dicho decreto ordena que el escudo se usará en todos los documentos oficiales, en ordenamientos de carácter cívico estatal y en ceremonias y actos según los cánones que establezcan el uso del citado símbolo’, puntualizó.



La diputada de Morena, María Victoria Sánchez Peña, aseguró que ’la marca Puro Sinaloa busca convertir a niños y niñas en publicidad ambulante.



’Abusando de las carencias familiares convirtieron la entrega de uniformes y útiles escolares en una política de caridad con fines políticos electorales, es decir, se lucró con este noble programa, que ya es ley’.



Las niñas y niños sinaloenses, dijo, no son insumos del gobierno que puedan utilizarse para dar publicidad y circulen por las calles con el logotipo oficial del Ejecutivo.



’Las niñas y los niños no son los carros con publicidad que circulan por las calles, como los quiere hacer ver el Ejecutivo’, remarcó.



El diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro, también integrante de la Comisión de Educación Pública y Cultura, expuso que por su experiencia como maestro sabe que se tienen muchas carencias en las escuelas.



’Nuestro gobernador ha gastado más de mil 111 millones de pesos en publicidad, mientras las escuelas carecen de un sinfín de recursos humanos y materiales’, lamentó’



En las escuelas, precisó, faltan maestros de educación especial, sicólogos, maestros de educación artística y no hay maestros de inglés de tiempo completo, ni conserjes en muchas escuelas.

’Cómo será más justo que haya eslogan y que no haya esos maestros’, lamentó.



El diputado Apolinar García Carrera, de Morena, e integrante de la comisión dictaminadora, recordó que hace 26 siglos, en los tiempos de Babilonia, se acostumbraba grabar cada ladrillo con el nombre del rey. Lo que ocasionaba encarecer las construcciones para el uso público de manera exorbitante.



’Pareciera ser que en pleno año 2020 está sucediendo en Sinaloa lo mismo que en Babilonia hace 26 siglos’, criticó.



Al igual que el diputado Juan Ramón Torres Navarro, consideró que en lugar de gastar en logotipos se deben atender las necesidades de las escuelas y siempre tender como prioridad el rubro de educación.

La diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre, del PES, consideró que ’el usar logotipos, en si es ya una violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’.



Consideró que los puentes, las calles, en lugar de llevar sellos o logotipos deberían llevar el nombre de todos y cada uno de los ciudadanos que pagaron impuestos y que con esos impuestos se construyeron esos puentes.



’Con esos impuestos se pagan los uniformes, entonces en las playeras, por atrás, a los niños que les pongan el nombre de toda esa gente que ha pagado impuestos’.



Quienes hablaron en contra del dictamen fueron las diputadas Guadalupe Iribe Gascón y Ana Cecilia Moreno Romero, ambas del PRI.



La primera, en su calidad de secretaria de la Comisión de Educación Pública y Cultura, considero que el dictamen en cuestión no responde a una problemática social o demanda colectiva, sino al interés de un partido político.



Resumió que el objetivo del dictamen tiene el propósito político de prohibir el uso del logotipo ’Calidad Puro Sinaloa’ que ha sido la imagen institucional de la administración estatal.



Defendió que todos los gobiernos, federal, estatales y municipales, siempre han utilizado una imagen institucional, con sus frases, colores y logotipos que identifican sus programas y acciones.



La diputada Ana Cecilia Moreno Romero, rechazó que la imagen institucional del Gobierno del Estado, que es el logo ’Puro Sinaloa’ se realice la promoción personal o de algún funcionario.



Aseguró que con el uso de dicho logo no hay violación alguna a ninguna ley, e invitó a los promotores de la iniciativa que se dictaminó a que demuestren que hay desviación de recursos ante las instancias correspondientes.