No me gusta competir con candidatos pequeños, yo juego con los grandes; voy a demostrar que seré mejor gobernador: Evodio Velázquez

’Los candidatos son candidatos y a mí no me gusta competir con pequeños, me gusta competir con los grandes y hoy quien sea y cómo sea vamos a competir y vamos a demostrar que soy mejor candidato y que seré mejor gobernador’, contestó Evodio Velázquez Aguirre, a pregunta abierta sobre la designación de Félix Salgado como candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero.



Tras acudir a la capital del estado, a un evento organizado por Izquierda Progresista de Guerrero que encabeza el diputado Alberto Catalán y acompañar al legislador perredista Servando de Jesús Salgado a su arranque de campaña como precandidato a la alcaldía de Chilpancingo, Velázquez Aguirre dijo que será ’un gobernador serio, un gobernador joven, un gobernador con voluntad, pasión, entrega y que sabe dónde está parado.’



Agregó que a él lo caracteriza ’la congruencia, la armonía con mi esposa, con mi familia, soy un hombre equilibrado en mi mente y eso lo vamos a poner ante los ojos de la sociedad.’



Sobre el nombramiento de Salgado Macedonio puntualizó que este es ’bienvenido a la contienda, a la fiesta electoral, haremos una contienda de nivel, en lo particular Evodio está haciendo propuestas, está en la dinámica de ir a convencer, a conquistar, a enamorar a los ciudadanos de Guerrero; vamos a resolver el tema de la alianza en estos días, yo creo que tengo condiciones de representarla y vamos a ir a conquistar el corazón y la mente de la gente cómo lo hacemos ahora.’



De la alianza PRD-PRI detalló que tiene todas las posibilidades de encabezarla, ’porque estoy haciendo lo que debo de hacer, con humildad, con respeto a mis adversarios internos y vamos a esperar el mecanismo para ya tomar la decisión pronto. Estoy demostrado para demostrar que somos una buena propuesta y estamos listo para gobernar Guerrero.’



’¡Bienvenida la contienda, vámonos recio, vamos con todo!’