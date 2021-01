No me meto ni me metan en asuntos electorales, pide Astudillo

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 5 de enero de 20201.- El gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que se mantendrá al margen del proceso electoral y pidió no ser involucrado en temas relacionados con los comicios.



Vía redes sociales, el mandatario pidió que no se le involucre en temas electorales. ’Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan’, expresó.



Indicó que se mantendrá concentrado en sus funciones con seriedad y responsabilidad. Y señaló que el tiempo que le resta al frente del Poder Ejecutivo, trabajará siempre en el marco de la ley.



La postura del gobernador, se da luego de que este lunes, se divulgó una nota informativa en la que se le involucra de haber protegido al senador con licencia Félix Salgado, ante una supuesta denuncia por violación sexual.

Fuente: Quadratín