No me pidas que te ame con "cordura", que así yo no sé amar.

No me digas que todo el tiempo te hable bonito, que derrame miel, que las palabras vuelan, no se graban en la piel.



No me pidas que te ame, como en las películas, donde todo es felicidad, donde el sexo es " perfecto" y con eso las diferencias se van.



Sólo se tú y dejate amar, dejame ser yo, así sin más, sin poses, sin cursilerías, mostrando la parte oscura de nuestra "humanidad".



Amémonos con locura, con entrega total, sazonemos nuestras vidas con esa mezcla agridulce de nuestro transitar.

Amémonos aceptando nuestra individualidad, sin querer transformarnos el uno al otro,

aceptando que las carnes se arrugan y que la belleza va al natural y a la par que avanzamos, el tiempo nos va transformando y que si al transcurrir de los días queremos seguir juntos, será por propia voluntad, no por quedar bien con la sociedad.



No me pidas que te ame con

"cordura", sólo ámame y dejate amar.