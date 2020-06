No me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento: Ricardo Monreal



El senador llamó a impulsar la fuerza del país para enfrentar la etapa post Covid-19.



Visitó al presidente López Obrador, a quien vio de buen ánimo, optimista y firme en la toma de decisiones.



Lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa post Covid-19, y continuar apoyando las acciones del gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien visité y vi de muy buen ánimo, con una actitud muy positiva, optimista y muy firme en la toma de decisiones, afirmó Ricardo Monreal.



’Yo voy a seguir hablando con todos, voy a seguir reuniéndome con empresarios, con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes. Nosotros, como movimiento, debemos ocupar todos los espacios, en política los espacios vacíos se llenan’, apuntó.



’Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie’, aseguró el coordinador de Morena en el Senado.



A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el senador subrayó que respeta la forma de pensar y actuar de todos los integrantes del movimiento, por lo que no generará ninguna confrontación.



La lucha y los principios nos unen, señaló, por lo que tenemos que actuar con seriedad y responsabilidad para defender lo que creemos e impulsar la profunda transformación que encabeza el Presidente de la República.



El legislador informó que se reunió con el Presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, para revisar la agenda legislativa del próximo Periodo Extraordinario de Sesiones que se llevara a cabo los días lunes 29 y martes 30 de junio.



Recodó que buscan armonizar y actualizar parte de la legislación secundaria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), antes de su entrada en vigor el próximo 1° de julio.



Monreal Ávila agregó que el Senado está encaminado a fortalecer la legislación reglamentaria para que los empresarios estén en una ventaja natural y que los tres países que integran el convenio estén las reglas similares.