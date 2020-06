No mentir, no traicionar y no robar ayudan a evitar la Covid-19: AMLO

El mandatario aseguró hay que cumplir con las medidas sana distancia, pero afirmó que que ’no mentir y no robar’ es igual de importante para evitar contraer Covid-19.



’Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no de el coronavirus’.



De igual forma se abordó el tema de los decesos por Covid-19, este número llegó a su punto máximo el día de ayer pasando las 1,000 muertes, pero el representante del poder ejecutivo pidió calma pues era solo un ajuste.



Las autoridades de salud reportaron 1,092 muertes el 3 de Junio, con esto suman ya más de 11 mil fallecidos por coronavirus.



’Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro’, declaró el presidente.



Además de que negó que México se encuentre entre las naciones con mayor cantidad de fallecidos, como es el caso de Estados Unidos, Brasil, España o Italia.



’Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. No podemos caer en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante como vamos a salir, no quiere decir que no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia’, sentenció López Obrador.



