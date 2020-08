No necesitamos un pasaporte para explorar las maravillas del país: Pata de Perro

CDMX. 09 AGOSTO, 2020.-Uno de los tantos efectos negativos que la pandemia trajo consigo fue la desaceleración económica del sector turístico y el golpe directo a los bolsillos de los artesanos que viven de esta práctica, por ello, para platicar sobre estos temas y cómo viajar durante la crisis sanitaria, el autor de ’Viajar para vivir’, Alonso Vera.

El también llamado Pata de Perro, señaló que la crisis sanitaria lo invitó a detenerse, reflexionar y pausar las producciones para evitar cualquier contagio.



’Tuve una necesidad de introspección, una necesidad de reflexión, de revalorar, y eso me ha ayudado mucho en las últimas semanas’, puntualizó.



Al serle cuestionado sobre qué opinaba de las nuevas medidas sanitarias que han implementado los aeropuertos y hoteles, el escritor nos dijo que en el caso de los aeropuertos ha visto más afluencia de gente y que la decisión de viaje debe ser personal, por otra parte, en los hoteles aseveró que los protocolos han sido mesurados.



Incertidumbre viajera

Vera enmarcó que para los viajeros que por el momento buscan desplazarse a diferentes partes del país se topan con la incertidumbre de no saber cuáles son las políticas de cancelación durante la pandemia.



’A la hora de preguntarle a una propiedad, a destino, a un transporte, cuáles son sus medidas en términos de cancelación, veo una necesidad de interacción, de información, de certidumbre para los viajeros. Creo que los proveedores de servicios y de productos turísticos tienen que tener mucho foco en eso’.



México, una nación de naciones

El interminable viajero es una de las muchas personas que ha tenido la oportunidad de viajar por todo nuestro país y él ha mencionado que México es tan rico y diverso que incluso se puede decir que es una nación llena de naciones.



’No necesitamos un pasaporte para vivir al menos 32 países (estados mexicanos), aunque no lo entienda tal cual como estados porque realmente son muy diferentes’.



Sus destinos playeros favoritos

’A mi me gusta mucho la zona de La Paz en Baja California, la bahía es espectacular, tienes la posibilidad de encontrar ballenas, lobos marinos y demás a lo largo del año. Hay unas playas en San José del Cabo que son espléndidas para surfear con arenas de todo tipo de colores’



’La zona de Oaxaca me gusta mucho, Mazunte. La zona de Tenacatita en Jalisco, me encanta Barra Veracruz en Oaxaca, un sitio que frecuento desde muy niño y por supuesto el Caribe Mexicano’.



Pueblos Mágicos

Agregó que él es una persona de pueblear y que los Pueblos Mágicos que considera realmente mágicos son: Izamal, Real de Catorce y Tequila.



Pata de Perro también nos dijo dos cosas que hay que ver, hacer o comer en estos destinos mexicanos.

Fuente: El Heraldo de México.