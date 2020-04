No, no disminuye la confrontación en México

México vive hoy, sin duda, el peor de los mundos posibles.



Una parálisis total a causa de la pandemia; ruptura y confrontación Medios-IP-AMLO al nivel de incluso plantear una posible huelga de contribuciones fiscales, con un tsunami de desempleo que solo entre el 13 de marzo y 8 de abril, según datos oficiales, produjo ya 346 despidos y todo ello en medio de la competencia crimen-coronavirus, a ver cuál produce más muertos…



Hasta hoy, va ganando el crimen organizado, a pesar de que el Covid-19 de repente suma más muertos.



La verdad es que si a las estadísticas de ejecuciones del crimen les confrontamos los fallecimientos por ’neumonía atípica’ -eufemismo del lopezobradorismo para encubrir el impacto del coronavirus-, andarían quizá en un negro equilibrio.



La verdad, es que uno y otro caso corren al parejo con sus espeluznantes relatos: las acciones del crimen organizado en los últimos días ha sembrado el terror de nuevo en Chihuahua sin descuidar sus acciones en Guanajuato y otros estados.



Hablar de la ausencia de gobierno en el combate o al menos control de esta otra pandemia, la del crimen organizado, es ya inútil.



Los titulares de los medios se los llevan el coronavirus y algunos, la confrontación de las cúpulas de la iniciativa privada contra Andrés Manuel López Obrador.



Sí, el pleito no es contra el Presidente ni su gobierno, es contra el tabasqueño al que Carlos Salazar Lomelín, dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial convocó a los líderes de todos los organismos empresariales del país a prepararse para echarlo fuera del mandato en la anunciada consulta de revocación promovida por el propio López Obrador para 2022.



Salazar Lomelín, hasta hace unos 10 días uno de los grandes y cercanos amigos de AMLO, lo acusó de haber cerrado las puertas a la IP y adelantó que el hundimiento de la crisis económica combinada llegará al menos al 10 por ciento del PIB.



Entonces tendremos, agregó, ’más de un millón y medio de desempleados con las tragedias humanas que implica. Y el único, el único responsable’, afirmó, será López Obrador.



Ya hace un par de semanas, durante una conversación virtual con los dirigentes de los 12 organismos miembros del CCE, Salazar Lomelín terminó por alinearse así a la línea seguida por Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien desde un inicio del gobierno de AMLO lo denunció como enemigo de los empresarios.



En respuesta a este incipiente movimiento en su contra, López Obrador afirmó en su ’mañanera’ que no existe tal confrontación de empresarios en su contra y que incluso Carlos Slim, Larrea y Ballieres le expresaron su reconocimiento y apoyo.



Por lo pronto, AMLO ya fue hecho a un lado por Salazar y los suyos, al anunciar un acuerdo nacional de la IP en defensa de las pequeñas y medianas empresas, que son las que producen el 70 por ciento de los empleos en México.



El dirigente del CCE explicó que se exploran opciones a fin de que las empresas cuenten con liquidez suficiente para transitar la crisis, evitando así la pérdida de cientos de miles de empleos.



E insistió en su video-diálogo e el que participaron 4,150 organizaciones empresariales y empresarios de todo el país:



’Hasta este momento, no se ha entendido la dimensión, desde el punto de vista económico, del impacto negativo que esta pandemia causará en las empresas…



’Continuaremos tocando las puertas necesarias para consolidar una estrategia que nos permita preservar los empleos y los ingresos de las familias mexicanas’, señaló.



Sin embargo, el momento central fue cuando advirtió que su central se encuentra preparada para emprender acciones contra AMLO.



’En un año y pico, tendremos la posibilidad de hacer una revisión democrática o un rechazo de mandato (de AMLO)… si es lo que queremos, unámonos nomás que tenemos que tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros’, afirmó.



Así, la confrontación escaló a la búsqueda de la revocación de mandato del Presidente. Nada más.



No conviene confrontarnos



Siempre atento al pulso de los hechos, el zacatecano Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política dijo confiar ’en la conciliación y en la construcción de un país que pueda beneficiarnos a todos’.



Y, evidentemente teniendo a las cúpulas empresariales en la mira, dijo:



’… no conviene la confrontación, las crisis se prolongan, se profundizan cuando hay una confrontación irracional, yo no creo en eso’.



Este es un momento álgido del país, agregó, y hay que serenar todos los ánimos; reiteró que no confía tanto en la confrontación.



Consideró que este es momento de estar con la ciencia y no con la política.



Nada de descalificaciones, agregó.



Momentos antes habló del programa de austeridad del Senado, que, dijo, es más bien un gesto de solidaridad con el país, ya que la aportación sería de más o menos seis millones de pesos, pero que solo se hará por consenso, que no van a acudir a aprobarlo solo con la mayoría, con la que ya cuenta.



Explicó que además de los ocho puntos dados a conocer ayer, ente los que destacan la reducción de dietas y prerrogativas, se tiene otro de seis puntos que elimina los gastos de viajes de los senadores a Interparlamentarias, foros y reuniones internacionales, a reducir el mantenimiento de las instalaciones al mínimo, al igual que las compras en materiales e instrumental.



Este ahorro se entregaría al Consejo de Salubridad General para destinarlo, fundamentalmente a enfrentar la pandemia.



Turismo, de los más afectados



El coronavirus ha puesto al sector turismo de México en un grave escenario, el cual ya se veía deteriorado a inicios de este 2020 por la inseguridad, la falta de promoción gubernamental y la inestabilidad del peso.



Vivimos tiempos difíciles, complicados, pero no definitivos ni catastróficos afirmó Carlos Fresán, CEO de #GoätTravel, quien consideró que son momentos estos de oportunidad para resurgir y quienes participan en este sector realicen grandes alianzas, sumen esfuerzos y pugnen por levantarlo para llevarlo a los niveles de eficiencia y aceptación que ha tenido en otras ocasiones.



De ahí, que agentes de viajes, hoteleros, restauranteros, líneas aéreas, de autobuses, de renta de autos y, a todos quienes tienen que ver con el sector, no deben olvidar los grandes atributos turísticos que tiene México y que la cercanía con los mercados de Estados Unidos y Canadá nos hace estar en una situación privilegiada, además de resaltar que son precisamente los que nos harán salir adelante.



Recordó que México depende prácticamente del 70% de los pasajeros por aire de Estados Unidos, y si se añade a los canadienses, es más del 80 por ciento.



Fresán, se pronunció porque, una vez pasada la contingencia, se trabaje en promover nuestro gran país sin perder de vista, el atraer viajeros de otros mercados, principalmente dentro de la región latinoamericana, donde ya se gestionan iniciativas que sin duda detonarán una mayor captación.



Indicó que no se debe perder de vista que el turismo es una fuerte palanca de la economía nacional al representar más del 7% del PIB del país.



Por esa razón, dijo que #GoätTravel se suma a la campaña lanzada hace unos días por el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, en la cual se invita a la gente a organizarse y superar estos momentos difíciles; ya que, llegado el momento, los destinos estarán listos para recibirlos.



Carlos Fresán habló de las grandes ventajas que tiene nuestro país para ofrecer a visitantes nacionales y extranjeros, como son: cultura, playas, gastronomía, arqueología, naturaleza y, especialmente, la calidez de su gente, la cual ha sido su principal atractivo.



No en balde, puntualizó, el turismo es una de las actividades económicas más relevantes a nivel nacional y México sigue siendo el primer destino turístico para los visitantes extranjeros en América Latina.



En enero de este año, y de acuerdo con Datatour, la llegada de turistas extranjeros a México fue de 3.8 millones y los ingresos por visitantes internacionales fueron de 2 mil 282 millones de dólares.



La llegada de turistas a cuartos de hotel fue de 4 millones 654 mil turistas nacionales (68.9%) 2 millones 102 mil turistas internacionales (31.1%).



Finalmente, hizo un llamado a todos los mexicanos a mantenerse en casa para que una vez que pase este momento crítico puedan estar sanos y con mucho ánimo para vacacionar.



