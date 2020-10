¡NO NOS CALLARÁN!

16 octubre, 2020



* Reunión virtual con asociaciones de nueve estados recibieron Reconocimientos a sus miembros * Fueron 200 diplomas por trayectoria periodística a partir de 25 años * Rechazo a la colegiación de periodistas por ser instrumento censor de las dictaduras desde 1950 * Por Mario Luis Altúzar



Redacción MH



* Reunión virtual con asociaciones de nueve estados recibieron Reconocimientos a sus miembros



* Fueron 200 diplomas por trayectoria periodística a partir de 25 años



* Rechazo a la colegiación de periodistas por ser instrumento censor de las dictaduras desde 1950 *



www.guerrerohabla.com



Presidente del Capítulo Chiapas del Club Primera Plana

Ciudad de México. 15 octubre, 2020.-Ni la pandemia puede callar al periodismo que es la conciencia social y rechaza la colegiación de periodistas por ser una figura que usó las dictaduras latinoamericanas desde 1950 en la censura de medios de comunicación, se estableció este jueves 15 de octubre en el Día de la Fraternidad Periodística en ceremonia virtual.



En la ceremonia en que entrega el Club Primera Plana a periodistas de la República Mexicana 200 Reconocimientos quinquenales a la trayectoria periodística de 25 años en adelante, el presidente de la sexagenaria organización, José Luis Uribe Ortega, mencionó las condiciones adversas en que se organizó:



’Las condiciones críticas que enfrentamos todos los mexicanos, Covid-19, cuarentena, economía decadente e inseguridad, así como polarización y descalificaciones, serian motivos suficientes para suspender la Fiesta de la Fraternidad Periodística del Club Primera Plana’.



Sin embargo, ’el Comité Ejecutivo que, presido, tomo la firme decisión de seguir alentando a nuestros colegas a continuar con su loable labor informativa, otorgándoles un anhelado reconocimiento por trayectoria periodística, que no tiene tintes políticos ni clientelares, sino ser un Reconocimiento, de pares a pares, que testifica su compromiso en la búsqueda de un México mejor’.



Resaltó que los periodistas profesionales apoyamos el combate a la corrupción y a la complicidad, pero reprobamos y rechazamos asesinatos, insultos, calumnias, amenazas, mentiras, mensajes de odio, componendas y acciones que atenten contra fuentes de trabajo y a la integridad de nuestras familias.



El dirigente del Club Primera Plana convocó a un minuto de aplausos por los compañeros fallecidos por Covid19 así como los 25 que cayeron en cumplimiento de su deber del 1 de diciembre de 2019 a la fecha: ’No pedimos un minuto de silencio porque sería tanto como amordazarnos, sea de aplausos porque jamás podrán callarnos’



Ante la impunidad y corrupción existente, Uribe llamó a levantar la voz para nuevamente exigir y exhortar a las autoridades federales, estatales Y municipales a realizar diligencias necesarias e idóneas con la mayor prontitud, con especial atención en elementos relacionados con la labor periodística de la víctima.



La ceremonia organizada por Mario Luis Altúzar Suárez por mandato de asamblea virtual del Club Primera Plana, se fortaleció con la conducción de Mercedes Ávila Govea, Judith Álamo López, Alejandro Álvarez Manilla, Arturo Zárate, coordinados por el organizador.



Ávila Govea recordó: ’El periodista político es el historiador de lo inmediato’ Renato Leduc, poeta, escritor y periodista mexicano; ganador del Premio Nacional de Periodismo de México, en 1978 y en 1983.



Mientras que Álvarez Manilla rememoró: ’Cobra vigencia la frase del Duranguense, Francisco Zarco, ’la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activos del progreso y de la civilización’.



Sumemos a este recuerdo a los fundadores, del CLUB PRIMERA PLANA… aquellos dos jefes de redacción Miguel Tomassini Salcedo y Daniel Cadena Z, indicó Álvarez Manilla.



La joya de la corona fue la participación del socio fundador, Jorge Bermejo García con 70 años de ejercicio profesional. Nos ilustró:



En el año 1964, un grupo de grandes periodistas’ lo digo por ellos, no por mí, nos reuníamos para planear la creación de un club muy especial, integrado por personajes del periodismo de la época, que eran, básicamente, los responsables de las primeras planas de los principales periódicos, o sea, jefes de redacción, subdirectores y columnistas muy destacados, de ahí el nombre de Club Primera Plana’.



Una gran lección de vida: ’Aprendí que ser periodista no representa el simple acto de portar una credencial que así lo confirme, ni el extraordinario poder de emitir juicios, positivos o negativos, contra personas o instituciones de forma pública, ser periodista es algo más que eso. El periodista si siente la verdadera vocación, es un hombre comprometido con su entorno y la realidad de su tiempo, nada humano le puede ser ajeno, especialmente a la desgracia humana’.



Judith Álamo López señaló en su conducción: ’La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar’, aseguraba el presidente Benito Pablo Juárez García, el estadista que puso fin así a los intentos de los conservadores del siglo XIX de cancelar, como en toda la época virreinal, los derechos individuales de los mexicanos, dijo.



Arturo Zárate Vite explicó que Ricardo Flores Magón, periodista, precursor de la Revolución Mexicana y fundador del Partido Liberal Mexicano, cuando habían liberales, observó ayer como si fuese ’hoy, la libertad de prensa está convertida en el termómetro de las democracias en el mundo, por eso, atentar contra la libertad de prensa es atentar contra la democracia.



Con sus citas históricas, Altúzar Suárez concluyó: en este 2020 en donde la verdad es penalizada hasta con la muerte, perseguida judicialmente y víctima de ejecuciones extrajudiciales, a cambio, con espejismos futuristas imponen el endiosamiento de la mentira, el engaño y la difamación’.



Las hogueras mediáticas, mencionó, sin el mínimo respeto a las leyes, en esta Era de Obscuridad que cubre al mundo, bajo el sofisma de un Nuevo Orden Mundial en que se busca cancelar las libertades y garantías individuales, para imponer el hambre, la miseria y explotación de las mayorías para beneficio de una falsa teocracia, al ser en realidad una ineptocracia que busca ocultar su perversidad.



Participaron en esta magna ceremonia, los invitados especiales: Francisco Vallejo, Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa; Mauricio Leyva Castrejón Secretario de la Secretaría de Cultura de Guerrero, en representación del Gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores; Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez y José Carlos Acosta Ruíz, Alcalde Xochimilco.



También estuvieron: Ángel Toledano Yáñez, director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Hidalgo en representación del Rector Maestro Adolfo Póntigo Loyola; presidente del Consejo Internacional de Empresarios (COINE) Martín Rodríguez Sánchez, el Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Don Víctor Flores Morales; presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C., Lic. Rosalía Buaún .Sánchez.