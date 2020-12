No obligarán a postular mujeres como candidatas a gubernaturas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó que por mayoría de votos fue revocada el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) donde aprobaban un acuerdo en materia de paridad de género, en la que los partidos debían postular al menos a 7 mujeres como candidatas, para competir en las 15 gubernaturas que se llevarán a cabo en el 2021.



Mediante una sesión realizada por videoconferencia, las y los Magistrados indicaron que pese a que actualmente no existen directrices por parte de la legislatura para la postulación paritaria en gubernaturas, no permitirán al INE determinar la paridad de género en cargos unipersonales, como lo son las gubernaturas.



Asimismo, consideraron que existe un ’vacío normativo’, optaron por vincular a los congresos locales para legislar el tema en los siguientes procesos electorales posteriores a los de 2021. En su momento sería definido por los Congresos Estatales y el Congreso de la Unión.



El magistrado Felipe de la Mata consideró que siete candidaturas no necesariamente materializarían la paridad el próximo año, pero en todo caso la reglamentación debe estar en manos de los organismos electorales locales.



De acuerdo con datos el INE, ha existido una brecha de género histórica en la elección de los gobiernos estatales desde 1953, ya que de las 351 personas electas para gobernar en los estados, el 98% han sido hombres y solo el 2% mujeres, es decir siete mujeres en dos estados. Con información de EXPANSIÓN