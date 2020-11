No permitirá MORENA candidatos que tengan denuncias o antecedentes de violencia contra las mujeres: Mario Delgado

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 11 de noviembre de 2020.- Al reiterar que no permitirán candidatos que tengan antecedentes o denuncias probadas de violencia en contra de las mujeres, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció que se investigarán los señalamientos contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por la presunta denuncia de abuso sexual contra una mujer en 2016.



En un encuentro con medios en la sede nacional del partido, el líder morenista, explicó que serán cuidadosos con la información, derivado que son tiempos electorales y puede surgir datos erróneos, sin embargo, en los casos de denuncias comprobadas se les dará seguimiento y no se les permitirá el paso como abanderados en las elecciones del 2021: ’Primero, decir que en época electoral de repente surge mucha información nosotros vamos a ser muy cuidadosos en atender cualquier denuncia que haya en algún sentido de violencia en contra de las mujeres, ya lo habíamos dicho’



Reiteró : ’Yo lo dije, como parte de las propuestas que no vamos a permitir que tengamos candidatos que tengan antecedentes o denuncias probadas de violencia en contra de las mujeres, eso es algo que tenemos que erradicar en el país y Morena tiene que poner el ejemplo; sin embargo, vamos a ser muy cuidadosos en revisar esa información que luego pudiera no ser cierta, no estoy diciendo que en este caso, no estoy descalificando, lo que sí estoy diciendo es que si voy a ser cuidadoso en revisar la información’.



Esta mañana MILENIO NOTICIAS difundió la denuncia de una mujer que presuntamente fue atacada sexualmente en 2016 y por lo que continúa abierta la carpeta de investigación 12030270100002020117 de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero.