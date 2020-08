No permitiremos candidatas en sitios donde pierde el PRD: dirigente

Taxco, 27 de agosto. ’No vamos a permitir la imposición de las candidaturas para mujeres en lugares donde se sabe que se pierde’, sentenció la secretaria general del PRD en Guerrero, Ivet Díaz Bahena.



’Con esta nueva dirigencia, el PRD da la lectura de atender a las mujeres para prepararse a la siguiente elección y no se improvise, porque hay muchas mujeres con gran capacidad, pero no se les ha dado una oportunidad’, dijo.



Destacó que es momento en que las mujeres tengan una participación ’digna y con candidaturas importantes’.



’Vamos a estar muy pendientes de la elección de las candidaturas, porque no vamos a permitir que se nos impongan donde ya sabemos que el PRD no gana, y vamos a dar una lucha para que esta equidad se pueda dar verdaderamente’, sentenció.



Expresó que las perredistas estarán buscando escaños importantes para la elección 2021, de tal forma que también ’estaré defendiendo que eso suceda’.



Díaz Bahena expresó que los tiempos han cambiado y la lucha de las mujeres ha sido constante, por eso se está buscando que las candidatas, además de que sean las mejores, también tengan un lugar ’digno en las elecciones’.



Sentenció que no se va a permitir que las candidaturas para las mujeres sean a lugares donde se sabe que van a perder.



’Vamos a luchar para que la paridad sea horizontal y vertical, porque es tiempo de que las mujeres también no sólo tengan una candidatura, sino que ocupen puestos de elección de los que han sido negados por los hombres’, destacó.



Dijo que es importante en este momento defender la participación de la mujer y que se cumpla el principio de equidad de género.



’Con la nueva dirigencia estatal vamos a buscar otros giros al partido; hay mucha energía para salir a hacer trabajo de campo y a retomar la esencia de lo que es el partido del PRD, porque a muchos se nos ha olvidado porqué se originó el sol azteca y esas luchas que se llevaron a cabo’, dijo.



Dijo que se pedirán las candidaturas donde las mujeres ’puedan ganar y el PRD tenga la opción de ganar’.