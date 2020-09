No permitiremos una elección de estado en Mineral de la Reforma: Marko Cortés

NO PERMITIREMOS UNA ELECCIÓN DE ESTADO EN MINERAL DE LA REFORMA SENTENCIÓ MARKO CORTÉS



Durante el fin de semana Marko Cortés dirigente nacional del PAN, llevó a cabo una visita al municipio de Mineral de la Reforma, como parte de la estrategia de apoyo a los diversos candidatos de Acción Nacional; durante su estancia en el municipio señaló que hay un despliegue de recursos técnicos, humanos y económicos por parte del Gobierno estatal favoreciendo al candidato tricolor, sin embargo, destacó que en Mineral de la Reforma las familias ya no quieren al partido de los tres colores y eso lo van a demostrar el 18 de octubre en las urnas cuando elijan a su próximo alcalde.

"¡Así no!" sentenció Marko Cortés al referirse al Gobierno del Estado en un intento evidente por imponer a un candidato en el municipio. "Luis Baños va a ganar las próximas elecciones en Mineral de la Reforma y eso va a ser gracias al trabajo que ha realizado a lo largo de los años, con o sin cargo público”, enfatizó el dirigente nacional.



En su oportunidad Luis Baños destacó que, la injerencia del Gobierno estatal en una elección municipal no es nuevo pues, recordó que 2011 el "Filifraude" fue orquestado por autoridades del gobierno tricolor en conjunto con personal del IEEH de ese tiempo, revirtiendo la elección de una forma amañada, robándole no a Luis Baños, sino a todo Mineral de la Reforma la oportunidad de tener un Gobierno municipal transparente y eficiente.