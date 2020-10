No podemos confiarnos, la pandemia sigue, el reto es salir de ella: Gobernador Astudillo

*Destaca el secretario Carlos de la Peña que uso de cubreboca puede reducir más del 50% los contagios



Chilpancingo, Gro. – En el marco de la transmisión número 200, el gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que no podemos confiarnos ni pensar que la pandemia ya pasó, ’esto está, ya vamos para 7 meses dentro de la pandemia y sin duda vamos a necesitar de mucha determinación para enfrentarla’.



Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, a quien reiteró su reconocimiento por el trabajo que se ha realizado y del secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, Astudillo Flores dijo que no podemos confiarnos, ni pensar que esto ya pasó.



Asimismo, expresó un reconocimiento al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos por estas 200 transmisiones que cumple hoy interrumpidamente, ya que dijo, es un gran funcionario.



Reiteró su llamado a la población a seguirse cuidando para enfrentar el reto que representa la pandemia. ’No hay que parar de trabajar, no hay que dejar que la educación se nos caiga, no hay que dejar de apostar al turismo y de cuidar al turista’, apuntó



En la transmisión número 200, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en Guerrero se tienen registrados 20 mil 695 casos positivos y dos mil 76 defunciones.



En las últimas 24 horas se detectaron 78 casos nuevos, hay 745 casos activos que se ubican principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Atoyac de Álvarez, entre otros.



Indicó que los municipios con más defunciones son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa de Comonfort, Ciudad Altamirano, Ometepec, Chilapa, Atoyac y Tixtla, destacando que los jóvenes son los que más se contagian y quienes más se hospitalizan y fallecen son los adultos mayores.



Reportó que han fallecido 40 personas entre personal médico y enfermeras y 3 mil 174 se han contagiado. Actualmente se tiene una ocupación de camas covid-19 del 27 por ciento con 214 personas hospitalizadas, de estos, 44 están intubadas, 97 estables y 73 graves, ubicando a Guerrero en el lugar número 11 a nivel nacional en este tema y en el lugar número 18 en cuanto a la ocupación de ventiladores con el 19 por ciento, además, entre todo el sector salud se reconvirtieron 790 camas.



De la Peña Pintos también informó que se puso en marcha una estrategia para contener y mitigar el covid-19 y otras enfermedades como el dengue e influenza; reiteró su llamado a la población al uso de cubrebocas y la sana distancia para evitar más casos.