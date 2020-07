No podemos decir que ya vencimos al COVID-19: HAF

www.guerrerohabla.com



*Gracias al esfuerzo coordinado para prevenir contagios, hay una estabilización en el uso de los hospitales: Astudillo Flores



* Insiste el Ejecutivo estatal en el respeto a las medidas de higiene al hacer uso de las playas, de lo contrario serán cerradas



* Comedores comunitarios se mantendrán hasta el último día de julio: Tulio Pérez Calvo



* El regreso a las aulas será cuando se pase a semáforo verde, no podemos poner en riesgo a los niños, señala el gobernador



* Guerrero acumula 7 mil 166 casos positivos y mil 60 defunciones por COVID-19: Salud estatal

www.guerrerohabla.com

CHILPANCINGO. 10 julio 2020.- La pandemia por el COVID-19 no está controlada ni vencida, necesitamos la participación de todas y todos para que Guerrero pueda salir adelante, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la transmisión diaria para dar a conocer el desarrollo del coronavirus en la entidad.



El Ejecutivo guerrerense señaló que actualmente hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno para hacer frente a la pandemia, pero se necesita la colaboración de las y los guerrerenses para que la entidad siga en semáforo naranja.



Dijo que se deben seguir las recomendaciones y las medidas anunciadas para que Guerrero no regrese al semáforo rojo, tal como ha sucedido en algunos estados.



Agregó que la pandemia se podrá superar, cuando cada uno asuma la parte que le corresponde, tomando en consideración las medidas sanitarias, como quedarse en casa, disminuir la movilidad, usar cubrebocas y gel antibacterial.



’El tema del contagio sigue, el coronavirus o el COVID-19 está y no podemos en ningún momento decir que ya lo vencimos, ni tampoco que lo tenemos controlado’, apuntó.



Astudillo Flores, indicó que gracias al esfuerzo coordinado para prevenir contagios, hay una estabilización en el uso de los hospitales.



Llamó a la colaboración del sector turístico para que las playas sigan abiertas y hagan extensiva a los visitantes la información sobre las medidas de higiene para el uso, pues advirtió que de no hacer caso a las recomendaciones, estas podrían cerrarse de nuevo, para lo cual, ya hay un operativo especial. Agregó: ’Nadie quiere cerrar las playas, hay posibilidades de regresar al semáforo rojo, si, si las hay, pero nosotros estamos en naranja’.



Referente al sector educativo, el gobernador Héctor Astudillo recordó que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán dijo que el regreso a clases es el 10 de agosto, sin embargo es una fecha referencial para Guerrero que se valora hasta en tanto no se haya avanzado a semáforo verde porque no se puede poner en riesgo a las y los estudiantes.







INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19







En el parte informativo de seguimiento de la pandemia, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que Guerrero acumula 7 mil 166 casos positivos en 77 municipios, de estos 254 se registraron en las últimas 24 horas y mil 60 defunciones.



Acapulco y Chilpancingo son los dos municipios que registran el mayor número de casos positivos con 4 mil 187 y 747, respectivamente y en defunciones, el puerto registra 563 y la capital 107.



En cuanto a la tendencia de hospitalización, el secretario comentó que se tienen 288 pacientes hospitalizados, de estos, 127 están estables, 105 graves y 56 intubados.



Refirió que la hospitalización se ha estabilizado, al descender al 36.6 por ciento la ocupación de camas en todo el sector salud tanto federal como estatal, aunque a nivel nacional se tiene el registro del 37 por ciento de ocupación y y 63 de disponibilidad de camas, así como el uso de ventiladores que están ocupados el 39 por ciento.







CONTINÚAN COMEDORES COMUNITARIOS







En su intervención, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, detalló que los comedores comunitarios continúan en coordinación con la Sedena y Semar en siete ciudades con 27 sitios, sirviendo un total 362 mil raciones, es decir, alrededor de 13 mil 500 diarias para personas vulnerables ante la pandemia.



Agregó que dialogarán con ambas instituciones para que este servicio se amplíe hasta el último día de julio.