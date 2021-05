’No podemos permitir que sigan lastimando a las mujeres de Guerrero; seré un aliado en su lucha’, les dijo Mario Moreno Arcos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo de los Bravo, Gro., 4 de mayo de 2021.- Como una muestra del respeto e interés para con las mujeres de Guerrero, el candidato de la alianza PRI-PRD Mario Moreno Arcos acudió como invitado al encuentro con las líderes del Movimiento Social Contra la Violencia Sexual (MOSOCOVIS) A.C, donde reiteró que "habrán de encontrar el apoyo, respaldo, la solidaridad pero sobre todo el enorme compromiso de dar resultados en materia de protección a las mujeres’ en el gobierno que encabezará, les dijo.

Señaló que "quienes pretendan gobernar un estado como Guerrero deben conocer verdaderamente los problemas y dar soluciones reales, pues no podemos permitir que prevalezca la improvisación y el desorden. No podemos permitir que sigan lastimando a las mujeres, que las sigan ofendiendo y por eso van a encontrar en Mario Moreno ese aliado que necesitan".

Les refrendó que el 50% de espacios dentro de la administración pública, ya que como aliadas son las mejores. Promoverá el impulso, el apoyo a los centros de justicia, una fiscalía especializada en delitos contra la mujeres, además de crear ciudades seguras, donde se puedan desenvolver tranquilamente.

Añadió que promoverá ante el Congreso local la aprobación de las leyes que ayuden a erradicar todo tipo de violencia contra ellas, incluyendo el tema penal por feminicidios.

Por su parte, las mujeres co-fundadoras de MOSOCOVIS le refrendaron la confianza y apoyo que darán al proyecto Va por Guerrero: "Queremos estar unidas a su lado, para ayudarlo en su gobierno, para poder avanzar porque un gobernante no puede solo con este problema de la violencia" le dijo María Inés Huerta Pegueros, presidenta de esta organización que trabaja en favor de las mujeres.

Pilar Campos Tapia, co-fundadora y vocal del movimiento dijo que "Mario abre la oportunidad de recuperar las conquistas, porque creemos que puede retomar muchos de los programas y las luchas que se han logrado en el marco de la lucha de las mujeres y los varones".

Al término del encuentro con las mujeres, Moreno Arcos firmó un acuerdo por la paz y democracia paritaria en el estado de Guerrero, que incluye doce compromisos encaminados a garantizar una vida libre de violencia a las mujeres: ’Hoy queda aquí mi compromiso de trabajar hombro con hombro, brazo con brazo, para que mejoremos las condiciones de vida de las mujeres en Guerrero" finalizó.