No podemos permitirnos dejar solo a AMLO en la lucha contra la corrupción en Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, 08 de noviembre de 2020. – Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseguró que el futuro de las próximas generaciones está en la decisión del pueblo al respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha que emprende contra la corrupción y que en Guerrero, ésta se debe de desterrar de todos los ámbitos públicos, como los tres niveles de gobierno, poderes y órganos autónomos.



Arropado por ciudadanos en el parque "La Iguana" en los barrios históricos en Acapulco y acompañado por las legisladoras, Mariana García Guillén, Yolotzin Domínguez Serna y el Síndico, Javier Solorio Almazán; el ex delegado federal en la entidad, dijo que en cada ciudadano se debe de apropiar un representante de la 4T que exija honestidad, austeridad y que pida que los recursos públicos se utilicen en el pueblo ’Y eso, lo vamos a lograr organizándonos, no se trata del gobierno, los cambios sociales se producen en el pueblo, y la lucha debe iniciar desde el pueblo’ expresó.



Sandoval Ballesteros afirmó que los ciudadanos ’no podemos permitirnos dejar solo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la corrupción; no queremos que sea solo el presidente quién enfrente, su gabinete, su gobierno quién esté luchando contra la corrupción, queremos que sea todos los ámbitos de la vida pública, eso dijimos desde el principio y eso es, a lo que se refiere esa gran batalla, debemos de acompañarlo en esta gran lucha por la Cuarta Transformación’.



El diputado local con licencia confió que estos encuentros para sostener un diálogo directo con los ciudadanos, no se suspendan y reiteró que este tipo de acciones no tienen un fin electoral o electorero.



Afirmó que hoy más que nunca se debe dar una organización desde las bases, para defender los derechos que se han adquirido. ’Los neoliberales nos están quitando los derechos que se obtuvieron con luchas’ y donde, además, la ciudadanía se puede unir para conseguir más en bien de las futuras generaciones: ’El reto nos alude a nosotros, pero se verá plasmada en las generaciones que vengan. Es el futuro el que tenemos en nuestras manos’.



Pablo Amílcar Sandoval recordó pasajes de la historia, donde los insurgentes lucharon por valores e igualdad de los hombres y la libertad. Afirmó que Guerrero siempre estuvo apoyando las luchas como las que encabezó José María Morelos y Pavón y también cuando se sumó a la lucha con el ex presidente, Benito Juárez García, para recuperar la República ’Así como fueron los guerrerenses, nos declararon el primer Territorio Maderista del País’.



Insistió que la Cuarta Transformación no es un discurso, no es solo un nombre, es un proceso histórico, no solo fue el primero de julio del 2018 ’es la construcción diaria del movimiento, se trata de ser consecuentemente militantes de esta 4T, no queremos que nada más se hable de la 4T, si no que el pueblo sea protagonista de la 4T’ dijo, Pablo Amílcar Sandoval, quién también visitó Llano Largo.