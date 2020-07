No podrán abrir en Acapulco, más del 50% de los bares y discotecas; algunos cerrarán con más de 10 años en el mercado

Más del 50 por ciento de bares y discotecas no podrán reabrir en Acapulco, debido a la falta de apoyo y flexibilidad para pagar los servicios públicos y arrendamientos; algun o de estos negocios con más de 10 años en el mercado.



En entrevista, el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas que se ubican en la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, Jesús Rivera Rojas, consideró que están al bordo del "colapso", porqué, "las tarifas, como la luz, agua y arrendamiento de locales no hemos podido llegar a un arreglo para bajar las tarifas, mientras nos reestablecemos económicamente".



Informó que en la asociación que aglomera alrededor de 450 bares, al menos el 50 por ciento no podrá reabrir sus negocios y sólo quedarán, "unos 150 a 200 dueños de locales, quizá puedan aguantar más, pero el que paga renta, luz, agua y juntare todo, es realmente una loza para la mayoría".



Ejemplificó, en negocios con el giro de bares y restaurantes bares, como "Buffalo Xtreme", que no podrá abrir de nuevo porque no llegó a un acuerdo con el hotel donde se establece en la parte de la avenida Costera.



"sí el compañero, Jesús Cabrera de Buffalo Xtreme, estuvimos ayudando sacando algunas cosas, es un negocio que duró más de 10 años y no hubo flexibilidad por parte del hotel", dijo el empresario.



Asimismo, Rivera Rojas mencionó, también bares como "Old Bar" y "Salud Bar" que tampoco continuarán y que son negocios que llevaban más de 5 años laborando, "y que no van a regresar, porque no ha habido las facilidades, las rentas van desde 35 mil hasta a 80 mil o 120 mil, dependiendo" la zona.



Con respecto a despidos de trabajadores, señaló, que sí algunos han tenido que recortar personal o en su caso, han tenido estrategias como venta de comida a domicilio para mantener el pago de nómina y es el apoyo del empresario al empleado, "de alguna manera se han ayudado, poco pero se han ayudado".



El empresario de bares y discotecas, hizo un llamado a los arrendadores para que de alguna manera apoyen a los dueños de negocios establecidos, "un local vacío no le sirve a un arrendador, hay que ser conscientes y dialogar para que se pueda llegar a un acuerdo y sanear las deudas que tienen los compañeros y de alguna manera podamos salir adelante y estemos al 100 por ciento en el regreso, cuando cambie el semáforo naranja a verde, que tanto hemos anhelado".



Sin embargo, señaló, que todos los empresarios de bares y discotecas, han acatado las indicaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que no se dé una situación como ha ocurrido en otros puertos turísticos en el país.



Rivera Roja, dijo que los empresarios están de acuerdo en hacer una petición a las autoridades, que consiste en que, cuando el semáforo cambie a verde y vuelva la vida nocturna, les den dos horas más para el cierre, que les había quitado anteriormente, "vamos a estar en un 30 por ciento de capacidad del lugar, y ese que se conserve, que se nos dé las dos horas extras que no habían quitado".



Con respecto a si ha habido acercamiento por parte de las autoridades con los empresarios, dijo, que se han reunido con la dirección de Reglamentos y Espectáculos quienes han sido claros en que deben respetar los semáforos y señalamientos para el regreso, que dictan las autoridades.