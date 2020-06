No politizar acciones contra Covid-19

Para quienes han perdido a un familiar por coronavirus, el gobierno del estado ha conseguido del federal un apoyo para gastos funerarios.

Aunque este apoyo será solo para quienes están en situación de vulnerabilidad.

Este programa es federal y se inició porque el número de fallecimientos sigue en aumento.

Hay familias a quienes esta enfermedad los ha tomado de manera desprevenida, porque, primero, nadie piensa que se va a enfermar y, segundo, tampoco imaginan que va a fallecer por Covid-19.

Lamentablemente está sucediendo y cada vez son más los infectados, al encontrarnos en el pico de la pandemia.

Otra acción del gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores es la instalación de varios comedores: en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, y también a partir de este lunes en Zihuatanejo y Petatlán.

De acuerdo con información oficial, son más de 5 mil 500 personas las que son atendidas en estos comedores, donde los alimentos son preparados por miembros de la Sedena y la Marina, garantizando limpieza, orden y puntualidad ante la demanda de la población.

En Chilpancingo se encuentran en la colonia Rosario Ibarra y en la Colonia Galeana.

A la vez que realiza acciones para enfrentar el Covid-19, el gobernador anuncia la apertura de la Unidad Deportiva de Chilpancingo CREA, lugar que recorrió este domingo con algunos integrantes de su gabinete y con el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.

Este lugar será reabierto este 16 de junio para los deportistas de la capital, aplicando medidas sanitarias.

Por esa acción, el presidente de Chilpancingo Antonio Gaspar hizo un reconocimiento al gobernador por su trabajo, porque ha atendido y mejorado los hospitales para una mejor atención de pacientes con Covid-19, así como por la instalación de comedores comunitarios en Chilpancingo y rehabilitar el CREA.

Señaló ’que su gobierno piensa en la juventud, y en los que menos tienen, y a nosotros como gobierno de Chilpancingo nos queda sumarnos a lo que usted venga realizando.’

Gaspar Beltrán le dio las gracias al gobernador a nombre de sus paisanos por el interés mostrado para la población de Chilpancingo.

Hay que mencionar que durante esta semana el gobernador, ha lanzado dos llamados a la sociedad civil y a los políticos de todos los partidos: un llamado a la unidad y a no politizar las acciones que se realizan para contener la pandemia, en especial la instalación de los comedores comunitarios.

Durante esta crisis de salud el gobernador y los presidentes municipales han pedido que todos se unan para enfrentar y frenar el número de contagios por coronavirus, ya sea políticos, empresarios, y sociedad civil, resaltando el llamado a población para que haga lo que le corresponde, mantener la sana distancia, los cuidados de higiene y el cubre bocas para lugares concurridos y si pueden quedarse en casa lo hagan.

También ha pedido que no se politicen las acciones que se realiza su gobierno, sobre todo la instalación de los comedores, porque en redes sociales ya se daban debates acerca de quién los había instalado.

Algunos le echaban porras al gobierno federal y otros al estatal y otros pelean en redes por los insumos que llegaron o no llegaron a los hospitales.

Los comedores los instaló el gobierno estatal con el apoyo de la Sedena y la Marina, corporaciones que garantizan orden, seguridad e higiene.

Pero la participación de los militares y los marinos es para evitar que esta acción se politice, ahora que ya se acerca el inicio del proceso electoral.

Es decir, se trata de no desvirtuar este noble programa y garantizar que cumpla su función cabalmente.