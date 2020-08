No prescribió acusación contra Ancira: AMLO; alguien tiene que pagar, dice

CIUDAD DE MEXICO, a 20 de agosto.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, no ha prescrito porque todavía existe una deuda de 200 millones de dólares con Pemex.

En la conferencia mañanera, el mandatario explicó que, mientras no se devuelva el dinero, el gobierno no otorgará el perdón, pues no se ha reparado el daño. Y dijo que sólo los abogados de Ancira aseguran que el delito prescribió.

’No (prescribió) eso es lo que dicen sus abogados, pero todavía la Fiscalía tiene que decidir sobre esto. Tiene derecho a hacerlo, pero no prescribe ¿cómo va a prescribir si todavía se tiene la deuda? Pemex debe ese dinero, no es así’, remarcó.

Comentó que los involucrados tienen derecho a la defensa y, de la misma manera, la Fiscalía General de la República (FGR) está atendiendo el tema legalmente para que se recuperen los recursos.

Además, dijo que, ya sea Altos Hornos, u otra empresa interesada en comprar la planta de Agronitrogenados, tienen que pagar; pero eso lo determinará la misma Fiscalía ’tienen que pagar uno u otro, tienen que devolver el dinero, está demostrado, no requiere demasiada investigación’.

’Si no se devuelve el dinero nosotros no podemos otorgar el perdón, para decirlo con claridad ¿cómo vamos a darnos por atendidos si no se repara el daño? Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad, tiene que devolver el dinero, esa es la condición’, agregó.

Ayer, se dio a conocer que un secretario, en funciones de juez federal, ordenó cancelar la orden de aprehensión librada contra el presidente de Altos Hornos de México, debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual fue acusado por la Fiscalía General de la República, ya fue prescrito.