Por Jaime Arizmendi



*No Prescribirán Delitos Sexuales Contra Infantes; PVEM

*Roberto Sandoval, Víctima del Vituperio de Acosta Naranjo



Curas, pastores, profesores, ni con amparo…



En México se cometen cuando menos 600 mil delitos sexuales al año. Nueve de cada 10 víctimas son mujeres, y cuando la mitad de esos actos repudiables son cometidos en su mismo hogar, 60 por ciento lo sufren por parte de familiares o personas conocidas, reporta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Peor aún, revela que cuatro de cada 10 de las víctimas de delitos sexuales son menores de 15 años de edad, que pueden padecer en cualquier momento y en cualquier lugar. En los hogares, en la escuela, en instituciones, en el marco de su religión y hasta en las comunidades.

Lo más grave es que la niñez, al verse afectada por alguna agresión, queda imposibilitada emocional o psicológicamente para ejercer un mecanismo jurídico; por ello, cuando llegan a la mayoría de edad, se transita hacia la superación emocional, o a la decisión de callar.

Ante ello, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Verde Ecologista, presentó una iniciativa para que independientemente de que no se efectúe la acusación de los hechos en el momento de la realización del delito, se brinde la oportunidad para que, aun y cuando la víctima alcance la edad de adulto, pueda reclamar y exigir justicia.



Los menores de edad son los más vulnerables a los abusos sexuales, por ello, la necesidad de evitar la prescripción de los delitos, como un inhibidor para aquellas personas que pretendan agredir sexualmente a cualquier niña, niño o adolescente, y eliminar así la posibilidad a los abusadores sexuales de evadir la justicia.



La realidad es que, ante estas graves transgresiones, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes no revelan haber sufrido violencia sexual por miedo, vergüenza, culpa, o porque no reconocen su victimización; en tanto que la prescripción impide garantizar justicia.



Bajo ese trágico y lamentable panorama, el legislador del PVEM propone reformar el Código Penal Federal para que no prescriban los delitos cometidos en contra de menores como: violación, abuso sexual, pornografía infantil, pederastia, estupro, lenocinio y trata de menores, turismo sexual y hostigamiento sexual.



La iniciativa que reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. Ojalá no ’convenzan’ los cabilderos de siempre a senadores para que la envíen al archivo muerto…

Roberto Sandoval, Víctima del Vituperio de Acosta Naranjo

En Nayarit, PRD vs PRI, pero gobierna el PAN… Desde hace tres años, incluso meses antes de que concluyera su mandato como gobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval Castañeda ha tenido que enfrentar acusaciones del perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien desde entonces lo señala de estar involucrado con bandas delictivas.



Las reiteradas acusaciones del aún hoy miembro de la corriente Nueva Izquierda, una de las pocas que prevalecen en lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, han ido de menos a más, al grado que incluso hace dos semanas se difundió que “42 cuentas bancarias” del exmandatario nayarita y de su familia habían sido “congeladas” con un monto de mil 200 millones de pesos.

Ante ello, el exgobernador sale al paso de tales señalamientos y en charla con éste reportero admite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró ocho cuentas bancarias de él, por una suma total menor a los 300 mil pesos. Y apunta: son 298 mil pesos.

Incluso aclara que las intrigas e infundios lanzados en su contra, no tienen origen en alguna autoridad federal o estatal; sino que son promovidos por Acosta Naranjo, su paisano. Afirma que ya van tres años de la investigación en su contra por presuntos desvíos de recursos, lapso en el cual “siempre he estado al pendiente del proceso legal y dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad.

“Yo sigo en México. Aquí vivo. Incluso yo, o a través de mi abogado, hemos sostenido y sostenemos constante comunicación con la Fiscalía del Estado de Nayarit, con la Fiscalía General de la República, y con toda autoridad mexicana; como por supuesto, también ahora, con la justicia de Estados Unidos”.



También sostiene que su situación ante las autoridades mexicanas o de Estados Unidos no radica en un tema judicial, sino en un supuesto asunto administrativo; “pero que, como insisto, se ha enrarecido en un ambiente político y de linchamiento social en contra de la corrupción; sin embargo, debe quedar claro que no todos los políticos podemos ser tasados con el mismo rasero”.

Enfundado en una camisa verde sencilla, pantalón vaquero y con un vaso de café en la mano izquierda refiere que “después de ser gobernador no quería más polémica, quería bajar la guardia; pero ahora es necesario cuando meten a la familia… Ahora está de moda que todos somos corruptos, pero siempre he estado en comunicación con el Departamento de Justicia”.



Resume que le tocó la mala suerte de ser de los exgobernadores víctimas de las persecuciones políticas, “tema de la modernidad, de seguir al que sale y acusarlo de todo y de nada a la vez. No me he comportado como otros exmandatarios que salen de inmediato del país; yo me quedé en México para enfrentar cualquier investigación”.



En México dice atender sus negocios de agricultura, ganadería y comercio; para remarcar que él es el único exgobernador con alguna acusación que sigue en México y no ha salido del país.

“Siempre he vivido en México, he estado localizable. Vivo de la ganadería, la agricultura y el comercio, por lo que estoy en Nayarit, Guadalajara, Nuevo León y en la Ciudad de México”.



En torno del señalamiento que se adjudica al secretario de Estado en Estados Unidos, Mike Pompeo, de que no podía ingresar a territorio estadounidense por recibir sobornos del crimen organizado, el exmandatario nayarita repuso que le cayó de sorpresa, porque sus abogados le aseguraron que no existe ninguna acción en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos.



Igualmente refiere: “hay más de mil auditorías a mi persona y a mis seis años de gobernador; todo se solventó ya. No existen resarcitorias u observaciones o algún modo de que podamos aceptar ese juicio. Se han llenado las carpetas de investigación que se nos han formulado. Ha sido enfadoso, temas legales que nunca había enfrentado y los enfrentamos con la verdad, con la realidad y con hechos”. Pero nada es fácil ante la hoguera popular alentada por la insidia…



