’No pretende ser un centro de reservación’: presentaron la nueva era de Visit MéxicoPara la conformación del nuevo sitio se han destinado cerca de 60 millones de pesos

Ciudad de México. 25 de Agosto de 2020.-Marcos Achar, presidente de Visit México, puntualizó durante la conferencia de prensa que ’al final buscamos que no sólo esta plataforma se vea bonita, sino que también nos dé y nos genere un enorme orgullo [...] Hoy, el dinero no sobra, tenemos que ser mucho más precisos a la hora de invertir, es por eso que desde el principio planteamos la plataforma alrededor de la generación de data, con el fin ser más precisos a la hora de invertir’. En la nueva plataforma se invirtió cerca de 60 millones pesos.



El que la plataforma sea parte de la digitalización del sector, se basa en que en un par de años, el 90% de las decisiones de viaje se concretarán en un dispositivo móvil, lo cual implica desde la búsqueda de una experiencia hasta la reservación de un hotel.

La nueva estrategia, indicó, conectará a diversos sectores, destinos, canales, con el fin de que los usuarios encuentren fácilmente los destinos y servicios que ofrece México. Asimismo, incluye al 80% de las pequeñas y medianas empresas que quedaban fuera al no contar con las herramientas.

Carlos González, CEO de VisitMéxico, comentó que de la primera reuniones que tuvieron con Miguel Torruco, secretario de Turismo, la petición fue que la plataforma fuera de todos, que fuera el núcleo en cual reuniera a las grandes y pequeñas empresas además de ser el centro de la digitalización del sector.



Además, se anunciaron a las alianzas clave: Discovery Channel, con quienes han creado más de 1,600 páginas de contenido de los principales destinos y atractivos turísticos; Corporación Ángeles Verdes, con la cual generaron Triptuner, ecualizador a través de la cual el turista nacional o internacional podrá establecer parámetros según sus intereses para conformar un ruta de viaje, mientras que con un trabajo en conjunto con Google Maps, será una herramienta clave en el proceso de planeación de viaje.



’VisitMéxico no pretende ser ni será un centro de reservación. Lo que pretende es ser el principal promotor de turismo en México y conectar la oferta y la demanda, de tal manera que cuando una persona visite el portal, nosotros podamos ligar a esos visitantes con los proveedores de servicios turísticos. Será el centro neurálgico para generar negocio y que la recuperación económica sea efectiva y rápida’, puntualizó Carlos González. Para lo cual no cobrarán ninguna cuota.



Se incorporaron la agencias de viajes en la plataforma, en un primer momento están los afiliados a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, pero se buscarán integrar al mayor número de asociaciones y agencias de viaje del país.

VisitMéxico generará 121 plataformas para los Pueblos Mágicos, sin costo alguno, con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital de los destinos.



La plataforma permitirá conocer el perfil de los visitantes, datos que podrán ser consultados por las personas involucradas en la industria y ser más eficientes en la promoción del país. Al respecto, generarán 64 estudios de geofencing.



Por otra parte, en diciembre se presentará una estrategia de turismo deportivo, en la cual trabajan por el momento en la generación de la propuesta el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Lucha Libre AAA, entre otros.



La plataforma estará en español e inglés en un primer momento y en ocho meses se espera llegar a 10 idiomas más.