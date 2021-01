¿No que no se podía? Salario Mínimo incrementó 6 veces más que la inflación

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) informó que el año pasado el salario mínimo subió 6.34 veces más que la inflación; lo mismo para este año los incrementos históricos no condujeron a un encarecimiento de los precios en la economía, beneficiando a la población que menos percibe.



Durante el 2020 los precios generales se incrementaron en 3.15%, mientras que el salario mínimo general lo hizo en 20%, destacó la dependencia.



Señaló que durante los últimos 3 años, el salario mínimo ha incrementado en 60.3% mientras que los precios sólo lo han hecho en 6% y que el aumento de 15% de este año tampoco es riesgo para la inflación.



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el alza general de los precios en la economía fue de 3.15% durante 2020, los precios de la canasta básica 3.43% y los de la canasta de consumo mínimo 3.44%.



Por su parte, el salario mínimo general incrementó 20% durante ese mismo año, al pasar de 102.68 a 123.22 pesos diarios. Esto indica que el incremento del salario mínimo fue 6.34 veces mayor que la inflación.



Asimismo, el incremento de 15% que el Consejo de Representantes por mayoría otorgó al salario mínimo para este año, tampoco es riesgo alguno para un incremento de la inflación, sino todo lo contrario, ayudará a incentivar la economía y mejorará la calidad de vida de los que menos tienen.



Asimismo, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) indicó que para este año el pago mensual de los créditos vigentes no se verá afectado por el aumento de salario mínimo.



En este sentido, los créditos vigentes denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) solo registrarán un incremento de 3.15% y no de 15%, como el salario mínimo, en beneficio de las y los trabajadores que recurrieron al crédito Infonavit para formar un hogar.