¿No que ya no habría más apagones?

Y ahora qué pastizal se habrá incendiado que generó un apagón en el mismísimo Palacio Nacional. Una vez más, le hicieron quedar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador quien había prometido que no habría más apagones.



Esta mañana el Presidente tuvo que presenciar un evento bochornoso que de inmediato causó memes y críticas en redes sociales pues justo cuando el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, presentaba los datos de seguridad mensual en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa se fue la luz lo que hizo que el presidente López Obrador solo esbozara una sonrisa, mientras el general sonreía de manera nerviosa. "Se fue la luz…’, dijo el secretario ante el incidente.



Ante este hecho de inmediato vino a la mente que hace tres semanas ocurrió un apagón que afectó a más de 10.3 millones de personas en 12 entidades. Más allá de que este incidente duró unos cuantos segundos, resulta extraño que esto ocurra, puesto que Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo, la residencia del presidente López Obrador y también la sede de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre todo, es la sede de las reuniones del Gabinete de Seguridad.



¿Será que alguna responsabilidad tendrá en este miniapagón la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett? Ojalá esta vez no se tenga que falsificar algún documento para justificar el que, quizá, un fusible quemado haya generado la interrupción de la energía eléctrica en la sede del Poder Ejecutivo.

De cualquier modo, la CFE no da a conocer reportes creíbles de los apagones...