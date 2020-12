’No queremos ilegales de México o el espacio exterior’: derriban misterioso monolito que apareció en California

Un grupo de hombres derribó el misterioso monolito que apareció el miércoles al sur de California.



"No queremos ilegales de México o el espacio exterior", indicó uno de los sujetos, de acuerdo con una grabación que circula en redes sociales.



Los hombres empujaron una y otra vez el monolito metálico mientras gritaban "Cristo es el rey" hasta que tiraron la estructura.



Después, los hombres quitaron el monolito y lo reemplazaron por una cruz de madera.



En la grabación no se ve si los sujetos se llevaron la estructura.



Las autoridades de la ciudad de Atascadero recibieron informes de que unos excursionistas estaban atacando la estructura de acero ubicada en la cima de Pine Mountain en Stadium Park, de acuerdo con el medio local The Atascadero News.



La mañana de este jueves, el monolito había desaparecido.



’Nos molesta que estos jóvenes sintieran la necesidad de conducir cinco horas para entrar en nuestra comunidad y destrozar el Monolito. El Monolito fue algo único y divertido en un momento estresante’, dijo la alcaldesa Heather Moreno a ese medio.



El Departamento de Policía de Atascadero está revisando el video e investigando este incidente y señaló que hasta el momento nadie ha presentando una denuncia por la desaparición del monolito.



La estructura de acero mide unos 10 pies de alto y pesa aproximadamente 200 libras.



Pine Mountain tiene una altura de mil 300 pies y no hay acceso de vehículos para transportar algo tan grande como el monolito.



Hasta el momento, las autoridades no tienen información sobre cómo la estructura llegó a la cima de la montaña o quién la colocó allí.



Los sujetos que aparecen en la grabación no han sido identificados hasta el momento.