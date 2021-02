EN NUESTRO CAMINO, EXIGIÓ OBTILIA

El martes 10 de diciembre de 2019, durante la acostumbrada conferencia mañanera en Palacio Nacional, la activista indígena Obtilia Eugenio recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, por su decisión valiente de denunciar los abusos cometidos por militares en perjuicio de los pueblos indígenas, pero principalmente en contra de las mujeres…En ese evento la galardonada, quien es integrante de la Organización del Pueblo Indígena Mep’haa (OPIM) en Ayutla de los Libres, expresó con voz fuerte y clara: ’como ciudadana pido que se acabe la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transporte, fábricas. Ya no queremos un violador más en nuestro camino’, precisando que en las comunidades indígenas han sido objeto de violaciones a los derechos humanos, recordando que ’violaron a cuatro mujeres indígenas de mi comunidad y nunca hubo justicia. Hemos sido acosados y amenazados por gente del Ejército en complicidad con gente de la delincuencia organizada’ apostilló Obtilia Eugenio…Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno no se tolera más la violación a los derechos humanos y que el Estado pasó de ser el principal agresor a protector de los mismos. ’Si algún servidor público viola derechos humanos, es castigado’, afirmó López Obrador esa mañana del 10 de diciembre de 2019…Hoy día diversos grupos de mujeres activistas de México, incluidas militantes de su partido Morena, exigen al mandatario mexicano cumpla con ese compromiso a cabalidad no permitiendo que Félix Salgado Macedonio abandere a Morena como candidato a Gobernador de Guerrero, pues es señalado de haber presuntamente violado a tres mujeres y hostigado sexualmente a otras más, entre 1998 y 2016.

COMPARECIÓ FÉLIX SALGADO ANTE LA CNHJ DE MORENA

Precisamente sobre ese espinoso tema, el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, compareció ayer martes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido en el poder, para responder a las quejas presentadas en su contra por presuntos actos de violación sexual…La comisión de referencia informó que Salgado Macedonio ’acudió a desahogar la prueba confesional a su cargo, de manera presencial’, asegurando que ambas representaciones ’fueron informadas que podían estar presentes en las dos audiencias’, pero la defensa de Basilia ’N’ (presunta víctima de violación), encabezada por Patricia Olamendi, quien se desempeña como consultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas, señaló que se les negó el derecho de estar presentes en la audiencia del acusado…’Nosotras no fuimos acreditadas para estar en la audiencia del señor Salgado y tampoco fuimos informadas del lugar’, denunció la funcionaria de la ONU, evidenciando que el presunto violador más que comparecer en realidad fue cobijado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Será?