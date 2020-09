No registra aumento de contagios Huixquilucan por reapertura de actividades

HUIXQUILUCAN, Méx.- 1 septiembre 2020. La reapertura de algunas actividades en Huixquilucan no ha generado un incremento

en el número de contagios de Covid-19, sin embargo no se puede bajar la guardia en las medidas de prevención, aseguró el presidente municipal Enrique Vargas del Villar.



El Edil de Huixquilucan reiteró, que con la apertura de centros comerciales, restaurantes, templos religiosos y espacios deportivos, el municipio no ha registrado aumento en personas infectadas, gracias al trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía.



Vargas del Villar, llamó a la población a que sigan cuidando su salud y la de sus familias sin relajar las medidas de prevención e higiene tanto en el espacio público como en los hogares.

Detalló, que en el estado de México el índice de contagios ha disminuido, sin embargo a nivel nacional no se tiene un rumbo claro en la atención de esta emergencia sanitaria.



En este sentido, aseguró que los huixquiluquenses tienen garantizada la vacuna contra el coronavirus, una vez que sea aprobada por las instancias correspondientes, ya que tanto la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Romina Contreras Carrasco como la administración municipal tienen el recurso económico necesario para adquirirlas.



Recordó, que en el municipio no habrá festejos por el aniversario del inicio de la lucha de Independencia, porque no hay motivos para celebrar frente a más de 62 mil fallecidos en el país a causa del Covid-19, además de que ese recurso se destinará a la compra de vacunas para los huixquiluquenses.



Precisó que, en Huixquilucan la tasa de mortalidad por este padecimiento es baja, sin embargo, se sigue trabajando y promoviendo las medidas de prevención para evitar contagios.