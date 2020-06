No regresará la actividad turística el 15 de junio en Guerrero: Autoridades

Debido a que Guerrero sigue en semáforo rojo y los contagios de COVID-19 siguen incrementándose, el secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Samuel Pérez Calvo informó que en Guerrero no es viable el reinicio de las actividades turísticas el próximo 15 de junio.



Durante la transmisión para informar sobre el desarrollo del COVID-19 en Guerrero, junto al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y de la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, el encargado de las finanzas de la entidad dijo que este acuerdo se dio a conocer durante la reunión entre la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y funcionarios federales encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Pérez Calvo informó que de acuerdo a las autoridades sanitarias, no hay condiciones para poder reiniciar la actividad turística hasta que los estados cambien de color en el semáforo epidemiológico.



En el caso de Guerrero, explicó el titular de Sefina que se dará una capacitación gratuita a todas y todos los prestadores de servicios turísticos de hoteles y restaurantes, para que alcancen la certificación requerida para iniciar operaciones en cuanto mejoren las condiciones.



Hasta el momento se han inscrito más de mil personas a la página: www.guerreropuntolimpiocovid19.com, donde se llevará a cabo la capacitación el próximo jueves.



En cuanto a la reanudación de labores en el Poder Ejecutivo, Pérez Calvo precisó que será de manera paulatina, pero las personas consideradas como población vulnerable no regresará.



Indicó que se ha trabajado con todas las medidas sanitarias, con guardias y personal mínimo necesario en seis oficinas de recaudación, también en el Registro Civil y todo el sector salud.



"No tenemos a la fecha que podamos reincorporarnos en su totalidad, seguimos en semáforo rojo", reiteró.



La directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés informó que en un acto de responsabilidad, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que su resultado dio positivo al COVID-19, sin embargo seguirá pendiente de lo que acontece en el estado.



Pidió atender el llamado del gobernador Héctor Astudillo ante esta pandemia que nos puede tocar a todas a todos, "todos estamos expuestos, por eso es importante cuidarnos y cuidar a nuestra familia", expuso.



ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS COVID-19



En la actualización de las cifras, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que en Guerrero incrementaron a 2 mil 686 los casos positivos en 61 municipios, ubicando a Guerrero en el décimo lugar nacional, además se tienen 391 defunciones.



Señaló que son 106 casos nuevos en las últimas 24 horas, y Acapulco es el municipio que concentra el mayor número de casos con mil 709 y 183 defunciones, seguido de Chilpancingo con 252 casos y 36 fallecimientos y en tercer lugar Iguala con 145 casos y 36 defunciones.



Explicó que la ocupación de camas COVID-19 es del 53 por ciento, pues de las 664 camas, están ocupadas 352, de estos pacientes, 209 se reportan estables, 89 graves y 54 intubados.



Refirió que se reconvirtieron camas para atender a más pacientes, de esta manera el Insabi en el Hospital de Chilapa cuenta con 50 camas, la Sedena pasó de 70 a 85 camas, la Secretaría de Marina de 12 a 16, la Secretaría de Salud de 141 a 279, el ISSSTE de 23 a 53, IMSS de 56 a 181 espacios.



Llamó a la población que presente síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar, acudir al hospital para su valoración médica.



También pidió la colaboración de la ciudadanía para sumarse a las acciones de eliminación del dengue, zika y chikungunya con la limpieza y descacharrización en sus hogares.