No represión, sí justicia

Con motivo de la marcha de las mujeres llevada a cabo ayer domingo en la Ciudad de México, en la que las protagonistas en cerca de 100 mil, se comportaron con toda civilidad en su derecho inalienable de protestar ante los agravios de que han sido víctimas permanentes del machismo, del misogísmo y de la misandria, no así un grupo de provocadores, sobre todo hombres encapuchados que nuevamente vandalizaron y atacaron con bombas molotov a personas inocentes, es de considerarse que estamos de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de ’no represión pese a provocaciones’, en cuanto a los ataques es de exigirse simplemente justicia.



En su conferencia de prensa mañanera de la víspera, el Mandatario, en efecto destacó que no hubo represión durante las marchas por el ’Día Internacional de la Mujer’ al destacar que se reportó saldo blanco durante dicha movilización, con excepción de la Ciudad de México, donde pequeños grupos realizaron destrozos.



Puntualizó: ’No hubo represión. No va a haber represión, somos diferentes’ y calificó lo sucedido sobre avenida Juárez y Palacio Nacional como actos de provocación, al destacar que las mujeres policías que formaron parte del operativo de acompañamiento no ’cayeron en la trampa’, en la misma forma actuaron la inmensa mayoría de los manifestantes, reconoció.



Todo lo anterior está correcto, sin embargo no es posible que se continué tolerando a los grupos de vándalos encapuchados que surgen en cualquier manifestación, son ajenos a los manifestantes, es de lógica que alguien o algunos los financian.



En la marcha de la Ciudad de México de este domingo, ese grupo de encapuchados hizo estallar bombas molotov, nuestra compañera Berenice Fragoso, fotorreportera del diario ’El Universal’, que cumplía con su labor periodística resultó lesionada.



Ante ello no solidarizamos con el colectivo del gremio, en su exigencia de que se investigue, se capture y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.



’Los reporteros, periodistas y fotoperiodista -denuncian-, somos blanco de la delincuencia, de grupos de poder, de políticos, de policías y de militares, y ahora también resultamos ser el objetivo de grupos que se manifiestan con violencia y que no miden las consecuencias de sus actos ni respetan los derechos de tercero ni el ejercicio de nuestro trabajo. Exigimos un alto a la violencia, garantías y castigo a los culpables’.



Finalmente, de acuerdo, que el presidente reiterara que durante su sexenio se respetará el derecho a la libre manifestación, por lo que en ningún momento la ciudadanía será privada de salir a las calles a externar sus ideales.



Concluimos: no represión, si justicia.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx