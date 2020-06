No se avanzará en Guerrero hacia la Nueva Normalidad mientras el semáforo esté en rojo: Astudillo

En Guerrero no están dadas las condiciones para la Nueva Normalidad, toda vez que el semáforo sanitario aún está en rojo y el número de casos positivos por el COVID-19, se encuentra en el punto más crítico, confirmó hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien agregó que este día iniciaron su operación los comedores comunitarios en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tlapa.



El Ejecutivo estatal indicó que sostuvo una entrevista virtual con los directores de los hospitales del estado, donde se evaluó la situación que vive cada uno de ellos con respecto al equipamiento, insumos y medicamentos, para que no se saturen y se brinde una buena atención a la población. También, señaló que dialogó con líderes de hoteleros de Acapulco, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo, con quienes abordó la reapertura de hoteles, mismos que están sujetos control de la pandemia.



Asimismo, dijo que en el tránsito a la ruta de apertura de los destinos turísticos del estado, se abordó con los empresarios de este sector, la reapertura de vuelos a los aeropuertos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, mismos que de momento no hay fecha viable, en virtud de que el semáforo sanitario se encuentra en rojo y no hay las condiciones idóneas.



Tras reiterar su llamado a la población a quedarse en casa y seguir las medidas sanitarias vigentes, para disminuir el número de contagios por COVID-19.



Respecto a la pandemia, Astudillo Flores indicó que ésta continuará y que en tanto no exista alguna vacuna, los guerrerenses tendremos que acostumbrarnos a ella, por lo que dijo que todos debemos hacer lo que nos corresponda para disminuir el alto número de contagios y decesos, por lo que continúan vigentes las medidas sanitarias, como la Sana Distancia y quedarse en casa.



Destacó que se complica la situación si no hay colaboración y responsabilidad de la población: ’continuamos insistiendo en que nos cuidemos entre todos, porque esto es un asunto colectivo. Si, nosotros también, de la sociedad que ponga su parte.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, indicó que a la fecha hay en Guerrero 2,135 casos confirmados por coronavirus, 1,320 sospechosos, 1,784 negativos y 315 defunciones, además de 1,346 pacientes recuperados y 474 casos activos de un total de 5,239 estudios realizados y que son 58 municipios con casos positivos, 22 sin contagio y sólo Juchitán, en la Costa Chica del estado, se mantiene sin contagios ni vecindad.



Agregó que Acapulco continúa siendo el municipio con mayor número de casos, con 1,334 y 136 defunciones, seguido por Chilpancingo, con 216 y 30 decesos, Iguala, con 127 y 57 fallecidos, Taxco de Alarcón, con 57 y 21 fallecimientos, Tlapa de Comonfort, con 46 y 9 decesos, Eduardo Neri, con 17 y 7 fallecidos, Coyuca de Benítez con 20 y 6 decesos y Chilapa de Álvarez, con 18 y 6 muertos.



Por último, indicó que en los nueve hospitales que atienden a pacientes COVID-19 en la entidad, se tiene una ocupación del 53 por ciento y que de las 632 camas existentes, de la cuales 338 están ocupadas. Hay 215 pacientes que se encuentran estables, 84 en estado de salud grave y 39 intubados en situación crítica.