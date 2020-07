No se confundan, es reactivación económica, no de vida social: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 15 de julio de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores pidió a los ayuntamientos colaborar en acciones de prevención para disminuir los contagios de Covid 19.



’La responsabilidad de la federación bajó a los estados y los estados a los municipios. Que cada quien haga lo suyo porque yo creo que va a ser muy difícil que el gobernador esté en los municipios del estado, para decir que utilicen esto (señalando el cubrebocas) o que tengan sana distancia’, dijo.



Informó este mediodía, durante la transmisión desde su cuenta de Facebook para actualizar las cifras del coronavirus, que las cocinas comunitarias continuarán hasta el próximo 31 de este mes. Comentó que para lograr pasar al color verde en el semáforo epidemiológico, se requiere de mucha voluntad y de la colaboración de todos.



’La prioridad es atender el tema del Covid y la reactivación económica, que no es reactivación de vida social. Espero que no haya confusión.



No estamos reactivándonos socialmente, que vamos a donde sea y vamos a hacer una fiesta, no. Lo que se requiere son ingresos, empleo, y por eso nuestro llamado a que se cuiden’, enfatizó durante su mensaje.



Adelantó que el jueves se actualizará el semáforo, a través de la Secretaría de Gobernación federal.

Fuente: Quadratín



El gobernador agradeció la donación de insumos de protección para trabajadores del sector salud que hizo la embajada de Israel, mediante su representante en México, Zvi Tal.



Al respecto, el enlace entre la embajada y el gobierno estatal, Bertín Cabañas López, recordó la visita que hicieron becarios de Israel a las ciudades de Acapulco y Chilpancingo.