No se convocará a periodo extraordinario, en atención a recomendaciones de autoridades de salud: Mario Delgado



• Morena insistirá en discutir la iniciativa del Ejecutivo que reforma Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria



El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que en atención a las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del Covid-19, su partido no propondrá a la Comisión Permanente celebrar un periodo extraordinario para abordar la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Lo anterior en conferencia de prensa, en el Senado de la República, previo a la instalación de la Comisión Permanente.



Explicó que, junto con la presidenta del Senado, Mónica Fernández, consultó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sobre si sería prudente sesionar la siguiente semana, quien recomendó no reunirse durante las próximas dos semanas, donde se presentará el pico más alto de contagios de Covid-19.



’En la plática con el subsecretario le planteamos la posibilidad que estamos manejando de tener una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados la próxima semana; el doctor Gatell nos explicó, como lo hizo ayer en su conferencia, que la siguiente semana se espera el pico de contagios. Sabemos que los diputados tienen que trasladarse de todo el país para llegar a la Ciudad de México, lo cual resulta muy inconveniente en esos días’.

Por este motivo, no plantearemos a la Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario; sin embargo, Morena insistirá en modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para definir que cuando haya una emergencia económica, la Cámara de Diputados pueda aprobar a solicitud del Ejecutivo reasignaciones al presupuesto.



El objetivo de la iniciativa es preservar el orden constitucional, la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara Diputados de decidir el destino del gasto público.



“Esto se lograría en un escenario en donde los cambios mayores al presupuesto tuvieran que regresar a la Cámara para ser discutidos, analizados y, en su caso, aprobados. Esto no ha sucedido nunca, porque tenemos vigente una ley de presupuesto que da pie a una absoluta discrecionalidad”, subrayó.



En la legislación vigente el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer cualquier ajuste, disminución o aumento de presupuesto. “Lo que quiere el Presidente de la República es no actuar de manera discrecional y que los diputados participen en la decisión de esas asignaciones presupuestales”.



Delgado Carrillo indicó que Morena convocará a la oposición a revisar el dictamen de la citada iniciativa que emitió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de mejorarlo.