No se debe despedir a los trabajadores durante emergencias sanitarias: Verónica Camino Farjat



- Planteó reformas a la Ley del Trabajo para que no se despida a trabajadores durante emergencias y o contingencias sanitarias, además de que se generen empleos temporales para atender dichas emergencias.



Para evitar una de las consecuencias que trajo consigo la pandemia COVID-19 en nuestro país en el ámbito laboral: el desempleo, la senadora del Partido Verde, Verónica Camino Farjat, presentó reformas a la Ley Federal del Trabajo para obligar a los empleadores a evitar los despidos y liquidaciones en periodos de emergencias sanitarias decretadas, así como para que la Secretaría del Trabajo genere empleos para los sectores que necesiten más personal durante dicho periodo.



De acuerdo con datos oficiales, del 13 de marzo al 6 de abril hubo una pérdida de empleos formales de casi 350 mil puestos de trabajo y las entidades con mayor pérdida fueron los estados de Quintana Roo con 63 mil 847, Ciudad de México con 55 mil 591, Nuevo León con 23, mil 465, Jalisco con 21 mil 535, Estado de México con 16 mil 36, y Tamaulipas 12 mil 652.



Y aunque el Gobierno Federal creó una plataforma digital, la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador, para defender a quienes fueron despedidos durante la contingencia sanitaria, aseguró la senadora por Yucatán que es necesario generar acciones legislativas que prevean esta situación, dado que muchas pequeñas y medianas empresas cerrarán sus puertas definitivamente y no podrán seguir pagando.



Abundó que por ello es necesario que se se permita la generación de trabajos temporales para atender la emergencia sanitaria, como se hizo con la contratación de personal de salud.



Explicó que sería la Secretaría del trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo, quien deberá elaborar un análisis de los distintos sectores que demandarán empleos temporales y en dónde, para posteriormente promover la creación de estos empleos e intervenir en la contratación del personal que se desempeñará en labores temporales durante emergencias o contingencias sanitarias.