’No se espanten, de ninguna manera podremos salir a la calle el 1 de junio’: López-Gatell

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Mayo 31, 2020.-En el informe diario sobre coronavirus en México, Hugo López-Gatell pidió a la ciudadanía no espantarse, pues reiteró, que de ninguna manera podremos salir a la calle este 1 de junio.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud precisó que el 1 de junio sólo volverán a las actividades laborales los sectores esenciales; minería, industria automotriz y construcción, así como la industria cervecera.

No se espanten, primero. Lo segundo es; volver a la normalidad no quiere decir que podamos salir a la calle, que quede clarísimo, no es que a las cero horas del 1 de junio ya se puede salir a la calle ni a las actividades normales, tampoco es que establecimientos como comercios, negocios y empresas, pueden abrir. No, no, nada de eso’.

Hugo López-Gatell destacó que en las entidades federativas donde el semáforo esté en rojo, sólo las actividades esenciales se podrán llevar a cabo.

’En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a naranja (…) podrán considerar las entidades la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales’.

No obstante, López-Gatell especificó que ’las entidades federativas pueden tomar medidas adicionales a las nacionales para que sea más restrictiva la movilidad en el espacio público’.