No se impedirá marcha por 2 de octubre siempre y cuando haya diálogo: Claudia Sheinbaum

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 02, OCTUBRE, 2020, 14:08 hrs.

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que a pesar de que se han registrado actos violentos en las manifestaciones feministas y la presencia de personas en el Zócalo capitalino, esto no será motivo para impedir que se realicen movilizaciones el 2 de octubre con motivo de la matanza de estudiantes de Tlatelolco.



Esta tarde, los integrantes del ’Comité 68 Pro Libertades Democráticas’ confirmaron que no realizarán una marcha ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y, en lugar de ello, se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales en la Plaza de las Tres Culturas para recordar a los estudiantes asesinados.



A pesar de este anuncio, no se descarta que otros grupos se manifiesten, entre ellos, los colectivos Bloque Negro, Difusión Comunista Anárquica, Célula Incendiaria UNAM, así como estudiantes de otras universidades y escuelas rurales, activistas y sindicalistas.



Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene comunicación constante con los organizadores y a partir de este diálogo, se irá informando sobre las acciones que se decida realizar.



Recalcó que en caso de que se resuelva llevar a cabo una marcha, este acto se permitirá siempre y cuando exista el diálogo.



’Hemos estado explicando que cuando hay diálogo y previamente se concerta la entrada al Zócalo y sobretodo la no agresión entre las distintas manifestaciones qué hay en el zócalo de la Ciudad de México no tiene ningún problema’, dijo en conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Recordó que el día sábado hubo una manifestación de los padres y madres y Ayotzinapa en la que, dijo, convivieron con el plantón de FRENAA –Frente Nacional Anti-AMLO-.



’De igual manera el domingo hubo una manifestación de electricistas, el día de ayer de solicitantes de vivienda. El problema es cuando no hay diálogo y puede haber confrontación y buscamos evitarlo’, concluyó.