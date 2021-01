No se permitirá desviación de recursos con fin electoral: Maurilio Hernández

Aprueba Legislatura paquete fiscal, etiquetan recursos para hospitales



Vigilarán recursos de endeudamiento solicitado



Toluca, Méx., a 22 de enero de 2021. Con 66 a favor y 5 en contra, la Legislatura local aprobó al Gobierno del Estado un endeudamiento hasta por 8 mil 637 millones de pesos, de los cuales más de 2 mil millones fueron etiquetados para concluir hospitales, con la advertencia de la bancada de Morena que no será un cheque en blanco, y no se permitirá la desviación de recursos con fines electorales.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González apuntó que hubo un análisis profundo de la propuesta inicial de deuda que era de 13 mil 500 millones de pesos, para hacer ajustes y reorientar recursos a los rubros prioritarios.



’Tenemos nuestras reservas y estaremos vigilando, no podemos permitir la desviación del recurso para actividades de carácter electoral’, advirtió.



El también líder morenista indicó que la autorización no será un cheque en blanco, y se dividirá en tres partes: una para obras federales, otra para obras, electrificación, drenaje y agua, y el procedimiento para liberar los recursos durará no menos de 4 ó 5 meses, además que el último paquete será hasta que se ejerza el 40 por ciento del recurso en el segundo semestre del año.



Al inicio de la sesión el diputado Faustino de la Cruz presentó una propuesta para desechar la solicitud de endeudamiento, pero fue desechada por mayoría de votos y se regresó al dictamen final aprobado en comisiones.



El dictamen que autoriza el endeudamiento por 8 mil 637 millones de pesos tuvo cinco votos en contra de legisladores de Morena: Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz, Gabriel Gutiérrez, Berenice Medrano y Juan Pablo Villagómez.



Desde la tribuna, la diputada Azucena Cisneros cuestionó por qué el Gobierno federal ha emprendido megaproyectos de infraestructura, sin adquirir deuda, y por qué al Gobernador Alfredo del Mazo no le alcanza, y ello se debe a la falta de Austeridad Republicana que aún no se ha aprobado en la entidad.



’Habría recursos suficientes para la atención de la pandemia y la implementación de los proyectos de infraestructura que se nos plantean si el gobierno del Estado dejará de lado la frivolidad de los lujos, los excesos y los males de la corrupción’, señaló Cisneros.



La morenista agregó que mientras en la Ciudad de México, desde abril se aplican pruebas Covid, hay una aplicación para el seguimiento personalizado de casos positivos y apoyos de oxígeno gratuito, en la entidad la línea de atención Covid no responde, las pruebas iniciaron de manera tardía y hay desabasto generalizado de oxígeno.



En su intervención en tribuna, el diputado Faustino de la Cruz aseguró que el rezago en su distrito 21 que representa, es producto del saqueo indiscriminado que ha hecho el sistema político en la entidad, y que desde el periodo de Arturo Montiel hasta la fecha han querido resolver los problemas con endeudamiento.



’Deberían tener vergüenza Eruviel Ávila, Montiel, Peña Nieto porque mucha gente ha perdido la vida en los hospitales, en su casa, en la calle porque los recursos que las Legislaturas anteriores aprobaron no llegaron a su destino y por ello hay escasez de camas, equipo, medicamentos y personal’, acusó.



El morenista Mario Gabriel Gutiérrez reclamó por qué en lugar de pedir prestado no se recurrió a la austeridad interna, y hubiera alcanzado el presupuesto incluso para concluir el Hospital Valle Ceylán, que se hará con deuda, por eso decidió votar en contra.



En su turno, la diputada Berenice Medrano cuestionó que el gobierno estatal vaya a destinar recursos a concluir hospitales cuando el INSABI, anuncio que invertirán en estas obras de salud inconclusas y que han dejado en el abandono a enfermos Covid.



Maurilio Hernández aseveró que la propuesta inicial no incluía destinar recursos a salud por eso los diputados etiquetaron presupuesto para concluir y operar ocho hospitales: Tlalnepantla-Valle Ceylán, Zinacantepec, Chicoloapan, Tepotzotlán, Coacalco, Tecámac, Zumpango y Centro Integral Oncológico de Ecatepec que tendrán inversiones por 2 mil 200 millones de pesos.