No se permitirá la instalación de bazares navideños en Coacalco

El gobierno municipal dio a conocer que en ninguna comunidad se podrán instalar los tradicionales bazares navideños, por lo que el comercio en vía pública en la época decembrina no estará permitido por la pandemia.



Como esta medida es para contener el incremento de contagios por Covid-19 en territorio municipal, el Gobierno de Coacalco que preside el alcalde Darwin Eslava suspendió la instalación de todos los bazares navideños de la localidad, a fin de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.



El Director de Desarrollo Económico, Marco Aurelio Álvarez Flores, informó a pesar de las medidas preventivas que se han implementado, a raíz del ’Buen Fin’ los contagios en el municipio se dispararon, alcanzando cifras que registran municipalidades mucho más grandes, lo que elevó la alerta y con ello la necesidad de redoblar esfuerzos.



Puntualizó que la prioridad del Presidente Municipal es salvaguardar la salud de las personas, de ahí que esta decisión se haya tomado de manera responsable y a consciencia esta decisión que repercutirá en el bienestar de los coacalquenses.



Resaltó que el Gobierno de Coacalco no está en contra de quienes esperan estas fechas para desarrollar su actividad económica, sino por el contrario, el objetivo es salvaguardar su salud para que cuando existan las condiciones, puedan instalarse en fechas especiales en que las ventas se incrementan.



Exhortó a la población a redoblar esfuerzos y no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias preventivas, ya que es fundamental seguir usando el cubrebocas, gel antibacterial y evitar aglomeraciones, ya que sólo así se puede contener el número de contagios que se registran diariamente.



Recuerda que ante cualquier situación de emergencia puedes comunicarte al Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) al número 55 1542 0169.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro