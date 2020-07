El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, subrayó que no se permitirán aglomeraciones en playas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, una vez que se abran, lo cual se espera que ocurra a partir de este jueves 2 de julio.



Álvarez Heredia recalcó que no se permitirá la reunión de más de tres personas sobre la franja de arena, aunque se trate de una familia de una pareja con sus dos hijos.



En entrevista con un noticiario radiofónico nacional, el portavoz puntualizó que serán elementos de seguridad de las corporaciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz vigilarán que se cumplan con los lineamientos establecidos para evitar el crecimiento de contagios de Covid-19.



Álvarez Heredia recalcó que la labor de disuasión para evitar aglomeraciones en las playas se realizará en estricto apego a los derechos humanos. Indicó que sólo se permitirán actividades individuales, como nadar, caminar o correr.



El vocero insistió en que el objetivo es evitar concentraciones de personas.



Por separado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, insistió en que la epidemia del Covid-19 será larga.



En la conferencia mañanera del Palacio Nacional, el funcionario federal manifestó que ’no se puede precisar, pero algunas conjeturas científicas apuntan a que esto podría durar varios años, posiblemente dos o tres años’.



Aunque anticipó que la intensidad de la epidemia no va a ser igual en todo el territorio nacional. Agregó que la temporada de la influenza comprende desde octubre hasta marzo del siguiente año, y existe esta sospecha de que el Covid-19 podría repuntar.



Ante dicha realidad, López-Gatell argumentó que ’ello implica vivir en una situación donde no podemos eliminar un riesgo de manera absoluta, no lo podemos eliminar del planeta, pero sí podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividades que son indispensables para la vida humana’.



Enfatizó que en la disminución de riesgos hay cambios de prácticas de vida diaria que permiten disminuir la probabilidad de contagios.



El funcionario federal puntualizó que las medidas sanitarias preventivas permanecerán vigentes durante mucho tiempo.



