No sé respetan protocolos de sanidad en chicoloapan

Ya a más de un mes de la implementación de la cuarentena, por parte de los tres órganos de gobierno y a un no hay consientizacion por parte de algunas personas.



A pesar de tener marcado en el banqueta los espacios para una sana distancia en la sucursal de Bancomer en chicoloapan, los cuentahabientes no respetan la sana distancia.

De igual manera después de varias denuncias ciudadanas este fin de semana nos reportaron que continúan las fiestas en calles y barrios del municipio de chicoloapan sin respetar las recomendaciones de gobierno municipal encabezado por la presidenta Nancy Gómez. En días pasados se confirmaron casos y un deceso de covit-19 en el municipio, sigamos las recomendaciones de la sana distancia y no salir de casa si no es necesario.

Algunos comercios siguen las recomendaciones del gobierno de chicoloapan para mantener la sana distancia, es como recomiendan a la ciudadanía que solo entre una persona a comprar, sin embargo no hacen caso y entren hasta cuatro personas para comprar refrescos o botanas.



Los comerciantes ofrecen gel antibacterial al entrar y salir de los comercios, sin embargo no todos los consumidores lo realizan, nos comentó un comerciante, nosotros apoyamos a las sugerencias de prevención pero si el cliente no queríie no podemos hacer nada.