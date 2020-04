No será 1 sino 2 millones los créditos que se entreguen a Pymes por contingencia

Como parte de las acciones que el Gobierno del federal implementó para apoyar a las pequeñas empresa frente a la pandemia de COVID-19, entregarán dos millones de créditos.



’Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de dos millones de créditos de la forma más rápida que podamos dispersar estos recursos para la población que necesita el apoyo tanto de la economía formal como de la informal’, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.



El Presidente agradeció a los empresarios y comerciantes que ayudan con el cierre de establecimientos empresariales, comerciales, pero que siguen pagando a sus trabajadores. Reconoció las carencias de quienes viven al día y tienen problemas por la falta de recursos, ’por eso nos importa mucho que podamos salir pronto a reactivar la economía’, dijo.



Hizo hincapié en la meta de creación de dos millones de empleos, que expresó durante su informe de Gobierno del pasado domingo. De acuerdo con el Jefe del Estado mexicano, su Gobierno ya se prepara para la creación de estas plazas y el fortalecimiento de la economía para poder salir de la que ya ha llamado ’crisis transitoria’.



El Presidente López Obrador llamó a no relajar la medicina y quedarse en sus casas si no se tienen necesidades o urgencias que cubrir. ’Debemos seguirnos quedando en casa de manera voluntaria, es por el bien de nosotros mismos. Hay que cuidarnos en familia. Esto nos está ayudando a que no haya un desbordamiento en la epidemia. Si continuamos así, vamos a salir pronto de la crisis’, dijo a la población.



Esta mañana el mandatario también realizó un llamado a los partidos políticos para que entreguen la mitad de su presupuesto en beneficio de la población mexicana en medio de la contingencia por la propagación del coronavirus.



’Si no es en dinero, en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Hoy vamos a consultar la opinión de cada dirigente de partidos políticos, por la situación de emergencia sanitaria, porque son entidades de interés publico de acuerdo con la Constitución’, adelantó.



Además expresó que durante la conferencia matutina del 8 de abril dará a conocer los nombres de los partidos políticos que accedan a donar la mitad de su presupuesto y quienes lo hagan en efectivo en especie directamente a las beneficiencias. ’Estamos en sesión permanente, siempre hablo de comunicación circular. Aquí es un colectivo y tomamos desiciones’, le dijo a los periodistas que participan durante la conferencia matutina. SIN EMBARGO