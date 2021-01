No sirve estrategia de Shembaum contra pandemia

• Propone COPARMEX CDMX Mesa de Emergencia de Alto Nivel para salvar vidas y evitar un colapso mayor de la economía de CDMX



• Acusa laxa atención de gobierno local y Alcaldías para regular comercio informal para evitar más contagios



El sector empresarial en la Ciudad de México convoca al Gobierno de Claudia Shembaum a plantear un cambio radical de estrategia en el manejo de la pandemia por Covid-19, con el fin de que no se sigan perdiendo más vidas, empleos y establecimientos mercantiles.



No hay duda que los empresarios capitalinos han actuado con profunda responsabilidad y solidaridad. Toca ahora al Gobierno de Shembaum Pardo tomar las propuestas de los diversos sectores empresariales para avanzar juntos en la solución de la pandemia, enfatizó Armando Zúñiga Salinas, Presidente de la COPARMEX Ciudad de México.



En esta ocasión, expresó que la extensión por una semana más del semáforo rojo en la Ciudad de México y ante la incertidumbre de que dicha condición se alargue indefinidamente, ’COPARMEX CDMX convoca al Gobierno de la Ciudad de México a plantear un cambio radical de estrategia en el manejo de la pandemia por Covid-19, con el fin de que no se sigan perdiendo más vidas, empleos y establecimientos mercantiles’, enfatizó.



Señaló que a 22 días del nuevo cierre de actividades por semáforo rojo en la Capital, no se ha observado una disminución relevante en la ocupación hospitalaria, por el contrario, ’estamos en una situación cúspide que pronto podría desbordarse’.



Refirió que existe una gran restricción a la operación de las empresas formales que contrasta con la muy laxa atención, inclusive en las Alcaldías, a la operación del comercio informal para regular su operación y así evitar el crecimiento de los contagios.



’No detener las actividades del comercio informal ha sido irresponsable y riesgosa desde cualquier punto de vista, lo cual ha afectado de manera negativa la salud de los habitantes de la Ciudad y su economía’, acusó.



Por lo tanto, urgió instalar una Mesa de Emergencia de Alto Nivel con la Jefa de Gobierno para poner en marcha, por ejemplo, el programa Certificado de Empresas Seguras que propuso COPARMEX CDMX en días pasados. Además de que el Congreso y el Gobierno local deben ofrecer propuestas muy responsables que permitan reorientar el presupuesto de la Capital para brindar ayuda efectiva a la economía formal y la recuperación de cientos de miles de empleos perdidos.



Consideró que el Gobierno y empresarios de la Capital ’debemos encontrar soluciones conjuntas, que resuelvan las necesidades de salud y económicas en el corto y en mediano plazo para la Ciudad, sumando esfuerzos con programas efectivos y responsables como los que ha presentado de manera insistente, ésta confederación patronal’, acotó.



Agregó: ’Así, consideramos que los apoyos presentados hoy por la Jefa de Gobierno en materia de condonación de Impuesto Sobre Nómina para el mes de enero a todos los negocios del giro restaurantero, siguen siendo absolutamente insuficientes y discriminatorios para los demás giros mercantiles que también han sido afectados por los efectos de la pandemia’.



Zúñiga Salinas por último asentó: ’Los capitalinos merecemos el mayor de los esfuerzo conjuntos entre Gobierno, empresarios y ciudadanos, para abatir esta terrible crisis y evitar más muertes y un colapso mayor de la economía de la Ciudad de México’, advirtió.