No sólo adultos mayores, jóvenes también son afectados por COVID-19 OMS

A pesar de que el coronavirus afecta con mayor frecuencia a adultos mayores, la población joven constituye un porcentaje significativo de los pacientes que requieren hospitalización, advirtió el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus.

En un comunicado emitido este viernes, informó que 12 por ciento de los casos de personas que se encuentran en las unidades de emergencia de los hospitales de todo el mundo tienen menos de 50 años. Por lo que consideró que los jóvenes no están a salvo durante la pandemia.



’Este virus puede conducirlos al hospital durante varias semanas o hasta causarles la muerte. Pero, incluso si no se enferman, las decisiones que tomen sobre a dónde ir pueden marcar la diferencia entre vivir y morir para otra persona’, dijo Adhanom Gebreyesus.



Mencionó, por otro lado, que muchas zonas de conflicto no tienen la infraestructura para abordar una pandemia, por lo que la carga del coronavirus puede hacer que los brotes de cólera, sarampión o fiebre amarilla queden desatendidos.



Hasta el momento a nivel mundial se han confirmado más de 210 mil casos de COVID-19 y nueve mil fallecimientos.



’Es una motivación para redoblar los esfuerzos y hacer todo lo posible para detener la transmisión y salvar vidas’, señaló la máxima autoridad de la organización.



