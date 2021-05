No solo colapso un vagón de la línea 12, se derrumbó la 4T aunque AMLO pretenda salvarla en sus mañaneras

Por su parte, el Dr. Francisco García Ramírez, vocero del partido ELIGE, advirtió que algo se está pudriendo en la política y llamó a la ciudadanía a ’sacudirse’ y tomar conciencia de su voto en las próximas elecciones para evitar que los políticos que llegan al poder sigan saqueando y chapulineando para sus intereses.



La presidenta del partido local Equidad, Libertad y Género (ELIGE), Dra. Mariana Morán Salazar, alertó que en la tragedia de la Línea 12 del metro no sólo colapsó un vagón, sino que también se derrumbó la 4T aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera deslindar a su gobierno de responsabilidad alguna y salvarlo en sus ’mañaneras’.



En su conferencia virtual, Morán Salazar exigió que los responsables del descuido, negligencia y corrupción por esta tragedia se vayan a la ’silla acusatoria y haya una sentencia condenatoria’, sin importar de qué color sean los partidos políticos.



’El canciller Marcelo Ebrard no puede sacudirse el fantasma de la Línea 12 cuando 20 estaciones dejaron de funcionar y lo obligaron a salir del país y resucitó como Ave Fénix con la 4T, hoy esta situación va a trastocar su carrera política’.



Por su parte, el Dr. Francisco García Ramírez, vocero del partido ELIGE, advirtió que algo se está ’pudriendo’ en la política y llamó a la ciudadanía a ’sacudirse’ y tomar conciencia de su voto en las próximas elecciones para evitar que los políticos que llegan al poder sigan saqueando y ’chapulineando’ para sus intereses personales.



El gobierno sabía desde 2017 los daños que se registraron en la columna 60 de la Línea Dorada y no hizo nada pese a las denuncias de los vecinos, en 2018 se hicieron obras de reparación que costaron 15 millones de pesos, pero no fue suficiente, agregó.



Ahora falta, dijo, que el gobierno de López Obrador llame también al Ejército para que repare las trabes, ’pues si ya hacen aeropuertos y se encargan de las aduanas, no sería difícil que eso pasara’.



La dirigente local del partido Equidad, Libertad y Género reconoció que esta tragedia va a trastocar el sentido de los ciudadanos para hacer conciencia de quiénes ’nos han gobernado’, y si después de todo lo que ha sucedido y lo que hemos sufrido los mexicanos con los partidos políticos, no entendemos ’seremos cómplices de lo que está sucediendo’.



Hagamos un voto de conciencia, razonado y decisivo, enfatizó la Dra. Mariana Moran Salazar, si queremos hacer un cambio.



Por último, García Ramírez exhortó a los ciudadanos a ’sacudirse contra todo lo que apesta’ y tomar conciencia de ’quienes nos han lastimado que nos han lastimado’. Que se quite ese 70 por ciento de impunidad y se castigue a los responsables ’no importa que señalemos a la 4T, a los azules, tricolores o amarillos y se derrumben’ porque la negligencia con la que actuaron, insistió, ’no tiene madre’.