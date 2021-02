’No somos iguales que los anteriores’; AMLO niega uso electoral de vacunación para adultos mayores

Tras comenzar la Jornada de Vacunación en adultos mayores de 60 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay uso electoral de datos de identificación para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.



El día de ayer se dio a conocer que en algunos municipios del Estado de México, donde comenzó la vacunación contra el coronavirus este lunes, se pidió una copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la CURP para que se pudiera realizar la inoculación en las personas adultas.



Ante esto, el mandatario aseguró – en conferencia de prensa mañanera- que no hay uso electoral de los datos de identificación, ya que ’no somos iguales que gobiernos anteriores, es hasta ofensivo…venimos de una lucha…Imagínense traficar con la vacuna para fines electorales…es ofensivo, nosotros no actuamos así’.



Además, agregó que ’nos opusimos siempre y nos opondremos a la manipulación y al uso de los programas de gobierno… No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa’.



’Si pidieron la credencial, pues deber ser para que se identificaran los adultos mayores y demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí’, refirió el mandatario mexicano.