’No son vacaciones’, expresa Adela Román al comenzar Fase 3 del COVID-19

Al decretarse la Fase 3 de la contingencia sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID-19, la presidenta municipal de Acapulco Adela Román Ocampo reiteró el llamado a la población para no relajar las medidas de prevención en el puerto, donde se ha dado un incremento de más del 100 por ciento en la incidencia de contagios.



En un mensaje dirigido a la población, luego de recibir una donación de alimentos por parte de empresarios de la construcción, advirtió la necesidad de permanecer en casa, extremar medidas preventivas e higiénicas, porque existe un riesgo latente de brotes comunitarios que pondrían en riesgo la vida de miles de acapulqueños, especialmente de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.



Este martes el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell Ramírez, anunció durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el grupo de expertos acordó decretar a partir de hoy la Fase 3 de la contingencia por la pandemia de COVID-19, ampliando hasta el 30 de mayo la estrategia de la sana distancia. Al respecto, la alcaldesa alertó que no estamos de vacaciones, en referencia a quienes no han acatado las medidas de prevención.



Adela Román recalcó la necesidad de que todos los acapulqueños permanezcamos en casa, que solo salgamos a la calle si es necesario para atender asuntos indispensables, como adquirir alimentos.



La alcaldesa instruyó además al personal médico y operativo del gobierno municipal a fortalecer las acciones preventivas para generar conciencia entre la población, a su vez reiteró el llamado a empresarios y comerciantes a cerrar los establecimientos que expenden artículos no esenciales, para contribuir en la campaña de conciencia social cuando estamos a unos días de iniciar la tercera fase de la pandemia en México.



’Estamos en contingencia, estamos ante una epidemia que las nuevas generaciones no habían vivido en Acapulco y en el país. Este es un llamado de alerta, es un llamado que les hago como presidenta municipal de Acapulco’, puntualizó.



Recalcó el llamado a la sociedad para no asistir a las playas y lugares concurridos para evitar la propagación del virus entre la ciudadanía, y con ello evitar el mayor número de contagios y decesos en la ciudad.



Finalmente señaló la necesidad de que todos pongamos atención a la información que brindan las autoridades municipales, la federación y el estado, así como no propagar información falsa.