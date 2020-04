No son vacaciones, manténgase en casa

[email protected]

Debido a que muchas personas no saben de algún conocido o alguien cercano que haya sido contagiado por coronavirus, se muestran escépticos de la existencia de esta enfermedad, la consideran como un invento de algo o alguien con propósitos desconocidos y prefieren desarrollar sus actividades cotidianas sin ningún tipo de precaución.

Es más, para ellos la suspensión de actividades resulta ser un periodo vacacional por lo que aprovechan los pocos sitios aún en funcionamiento para salir a pasear con toda la familia, tanto adultos mayores como menores, incluso aquellos con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, por lo que resultan ser más vulnerables a ser contagiados.

En primer lugar debe insistirse en que el Covid-19 es una enfermedad real, que no debe subestimarse y el no saber de alguien contagiado por el Covid-19, estas personas deberían considerarlo como una situación positiva, ya que por el momento tienen menos probabilidades de contagio pero no por ello deben incurrir en situaciones de riesgo.

Al considerar que el actual periodo de suspensión de actividades son vacaciones, pretenden acudir a las playas, a sitios turísticos o a visitar familiares o conocidos en otras ciudades, sin considerar que con ello quedan más expuestos a enfermarse o, en dado caso de ser portadores asíntomáticos del coronavirus, es decir que no manifiestan abiertamente sus consecuencias, pueden propagar la enfermedad en lugares donde no se ha registrado algún caso por lo cual será más difícil contenerla y combatirla.

Aunque resulte repetitivo es necesario seguir las recomendaciones sanitarias: no saludar de mano ni de beso, evitar los abrazos, es decir eliminar todo contacto físico; mantenerse encerrado en casa y únicamente salir a la calle para asuntos totalmente indispensables; en caso de tener que acudir a un sitio abierto o utilizar transporte público, lavarse las manos o por lo menos utilizar gel antibacterial como forma mínima de eliminar posibles contagios.

Debe admitirse que permanecer encerrado no resulta fácil, pero mientras más se cumpla con esta medida, resultará más sencillo superar esta etapa de forma sana.

Según las autoridades federales, existen las condiciones suficientes para enfrentar los casos que se presenten, pero lo mejor es evitar poner a prueba al sistema médico, porque a mayor número de afectados menos posibilidades de tener la mejor y más adecuada atención y, en consecuencia, al enfermar y existir más casos de los presupuestados no se podrá recibir la mejor atención. Por ello, mejor no arriesgarse a enfermarse y permanezca en casa.