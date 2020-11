No te metas: perro fiel muestra su enojo para defender a pequeña dueña que es regañada por sus padres [VIDEO]

Exceso de ternura en este video viral. Dicen que el mejor amigo del hombre (mujer, niño o niña) es el perro, y esta creencia ancestral no deja de estar cercana a la realidad. El perro puede olfatear la tensión en un determinado momento, agachan la cabeza cuando cometen una travesura y son reprendidos, pero también salen en defensa de los menores de casa cuando la llamada de atención sobrepasa lo ’correcto’. Este video refleja ello y por eso se ha viralizado en las redes sociales.



You You es una pequeña de dos años quien tuvo el atrevimiento de volcar casi a la mitad una crema facial de su padre que acababa de comprar. Luego de romper el envase mientras su madre estaba haciendo quehaceres, llegó la reprimenda y el video se hizo viral por la acción del perro de la casa: Harry Potter.



Identificada como Sun, de la ciudad de Xuzhou, la mujer sabía lo que podría suceder y decidió prender la cámara para grabar la escena mientras le llamaba la atención a su hija, cuando de repente apareció el defensor. El golden retriever la empezó abraza y hasta sacó los dientes como muestra que debía frenar los regaños a la hija.



’Honestamente, estaba muy disgustada. Acababa de comprar la crema y la mitad de ella ya había desaparecido… Mi bebé empezó a llorar porque le gritaba muy agresivamente’, comentó la madre de 32 años a Daily Mail, medio donde se publicó el ocurrente hecho.



’Tú, levántate. Deja de protegerla’, se escucha que le dice al golden, quien estuvo todo el tiempo defendiendo a la menor. ’Todavía estaba molesta, pero también me pareció bastante divertido. Los perros encontrarán formas de expresar su amor si los tratas adecuadamente’, declaró a la prensa británica.