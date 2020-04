No Tenemos Comida



En Casa y sin comida



Así aparecieron decoradas muchos hogares en diferentes municipios del Edomex, entre ellos Ecatepec, Tecámac, Tonanitla, Zumpango etc. Cómo señal de protesta y dar a conocer a la opinión pública que el gobernador Alfredo del Mazo y el presidente AMLO no atienden a millones de familias que viven en la marginación y hoy con esta medida de quedarte en casa da como resultado no poder trabajar y no tener alimentos.



Es por ello que por medio de cartulinas y prendas blancas, hacen un llamado nuevamente a las diferentes autoridades para atiendan mediante un plan de alimentación en esta cuarentena.



"No podemos salir a trabajar, en muchos de los casos fuimos despedidos de nuestras labores y no contamos con ingresos para poder sobrevivir, urge que el gobierno en todos sus niveles ayude al pueblo hoy más que nunca como fue el lema de primero los pobres", comentaron muchas familias.